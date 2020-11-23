陶文看台股｜追價意願不高 調節莫追逐為宜

《陶文看台股》：周一（11/23）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地雷復卦】追價意願不高，調節莫追逐為宜。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「歲德吉星」和「天德合吉星」併臨的日辰，這一天除了不宜「嫁娶」外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

水星和天王星從不同位置，釋放不同的吉利能量，這是個吉利的日辰。

只不過可惜的是，金星對於天王星的衝剋方興未艾，許多重要事務宜趕緊進行。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和土星的刑剋逐步進入尾聲，不過和天王星的衝剋卻逐步展開，對於投資求財而言，這是個不宜小覷的天星現象，也是一種風雨欲來的訊息。

不過幸運的是，由於水星的合相，以及天王星的支持，對於投資求財而言，市場氣氛依舊是正向的。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤可以用有氣無力形容之，盤勢一路上都在盤面下狹幅震盪，最後以小跌5.99點作收。

【火天大有】的亮麗預期並沒有出現，不過卦象的多空訊息卻十分符合盤勢現象。那就是「………從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一天雖然有極大的機會再度攀高與創新，不過對於氣勢並不強的空方獲得了壓力的能量支持………………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【地雷復卦】是這一天（11/23一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是反反復復，對於事務的執行而言，有必要提防歷史重演的現象，因此過去的經驗法則幫得上忙。

對於投資求財而言，自然也會是如此。因此在這一天的操作法則並不難，就線論線，也就市論市 。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這依舊是個值得樂觀正向以對的盤勢。只因為氣勢頗佳的多方站在主事的位置上，因此這是個短線有利可圖的盤勢。

再發覺，氣勢不明顯的空方，卻還是釋放善意，對於指數的提昇願意貢獻力量，因此在指數的表現上也不致於讓投資人太失望。

然而值得留意的是，由於多方步調並不協調，可以感受到市場投資人追高的意願並不強，而就此種現象的卦象解讀，將會發覺另一種趨吉避凶值得操考，那就是逢高調節為先。

吉利方位：西南方、正南方。

吉利顏色：黃色、紅色。

吉利數字：2、9、8、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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