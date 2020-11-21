廖繼弘｜突破13,031高點 台股年底作帳行情啟動

康和證劵投資總監廖繼弘

美總統大選底定，市場觀望氣氛消除，在費城半導體指數頻創新高，新冠肺炎疫苖相繼傳出好消息激勵下，台積電領軍及金控股、塑化等傳產龍頭股輪漲攻堅，台股終於向上突破12,144低點至13,031高點間中期箱型震盪盤局，再創歷史新高點，大盤的6周均線和13周季線再度形成黃金交叉助漲，6周均量止跌回升，價量俱揚顯示人氣明顯回流，台股年底作帳行情可期。

大盤的6周均線和13周均線在6月初形成黃金交叉後，發揮了強勁的中期助漲功能，指數由11,479.4點上漲至7月的13,031高點，漲幅達13.52％，和13周季線正乖離率拉大至12.4％，開始進入中期漲多震盪整理走勢，指數在13,031點至12,144低點間來回震盪了三個多月；隨著大盤拉回整理，6周均線在10月下旬一度向下跌破13周季線，13周季線也轉為緩降，形成死亡交叉，但只有一周，兩條均線向下開口很小，隔周6周均線馬上又向上突破13周季線，形成黃金交叉助漲，中期均線方向不明確，是在中期整理常會出現的現象。

中期均線趨勢的轉變有效性要看均線開口及時間，如開口大且時間達三周以上，那反轉的有效性及可信度較高，此次6周均線和13周均線在11月初再度形成黃金交叉架構後，至今已達三周，兩條均線的差距也達202點，趨勢轉變的有效度高，如同6月初的黃金交叉一樣，加上周RSI及9周KD值轉折交叉向上，9周KD值向上開口放大，周DMI（趨向指標）的+DI和-DI開口也拉大，6周均量回升，6周均線和均量同步上升，表示中期走勢明顯轉強。

目前半年線、年線、2年線、5年線及10年線形成多頭排列格局，月RSI、月MACD值和9月KD值持續向上，中長多行情續航，而9月KD值已上升至80以上達二個月，中長期多力道進一步強化，依強性慣性而言，除非短期有重大突發性利空衝擊，大盤不是上漲較強勢，就是上漲時間可以拉長，漲勢可延續較長時間，但月DMI指數仍為盤整訊號，中長期雖持續走多，但應以箱型震盪、區間上移趨堅可能性大。

雖然川普不認輸，打算大規模興訟，但美總統大選看來已底定，目前參眾議院仍屬兩陣營的情形下，加稅及美中貿易戰擴大等極端政策機率降低，加上疫苗報佳音，疫苖可望在年底前問世，將減緩目前歐美爆發的二次疫情，有利經濟復甦好轉。不過即便疫苖問世後，經濟復甦仍需要一段時間，聯準會及全球主要央行應仍會維持寬鬆資金政策，美將祭出紓困方案提振經濟，只是規模大小問題，企業獲利明顯好轉成長，整體大環境仍有利股市表現，美股四大指數近期相繼創新高點，中長期持續走多，科技指數表現強勢，有利台股年底作帳行情表現。

大盤突破13,031高點，達到3％以上有效突破確認點13,421點以上，由於12,144點至13,031點間來回整理了三個多月，如今往上突破，即使只是上移一個箱型震盪區間，指數可上看13,031點至13,919點間，差不多是13,000點至14,000點間；但萬四關卡並非可快速攻過，因為台股歷經很長時間才有效攻過萬點大關，攻過萬點後，每個整數理關卡都經過震盪後才攻上。

就穩健的中長多行情而言，大盤震盪緩攻換手比急漲好，行情反而走的久，如一路急漲向上，使得指數和年線正乖離率過大，或12月RSI拉升近80附近，那易引發較大獲利回吐賣壓，反要提防短線容易失控暴量反轉。過去台股的12月RSI如上升至80上下，大盤進入中長期嚴重超買過熱，指數通常再漲有限，如10,256點、9,807點和9,859點等高點，如12月RSI上升至80附近，指數和年線正乖離率也明顯拉大，就要提防大盤漲多回整了。

在中長期持續走多、中期明顯轉強下，台股年底作帳行情可望銜接明年元月效應行情（作夢行情），後市展望審慎樂觀，應有更高目標價可期，但短線急漲後不宜過於追高，逢震盪或拉回再選股偏多操作，雖然疫苖問世後，疫情可望緩和，有利金融、傳產及疫情受害股補漲，但數位轉型已是長期趨勢，高階半導體和5G等相關電子股還是中長期主流股，建議進行以電子為主、金融傳產為輔的選股輪作。

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