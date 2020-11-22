孫太|存500張金融股不賣股賺價差？!

請問ＸＸ金可以買嗎？或者是，今天大漲能否賣股？ 最近發現無論是社團還是私訊，又開始一堆網友詢問 ：請問悟天/孫太 ＸＸ金可以買/賣嗎？或者是，今天大漲能否買/賣股？ 令我們最擔心的是，提問的大大是否有自己的存股步調呢？ 本週分享PressPlay Academy專欄作家孫太11/17分享的文章，談談存股基本練功心法。

(本篇文章為PressPlay Academy專欄作家 孫太個人心得分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)（以下第一人稱為作者）

以孫太自己為範例，日前我們曾公開分享自己持有的股票市值在11/6為10,084,500元，而11/10為10,424,700，而這中間才只有短短3個交易日，如果當下賣掉才短短3個交易日，就可以賺到34萬，對比我們今年領到的股息41萬，41萬的現金股息要等到填權息才算真的領到，34萬的利潤卻是3天內賣了就馬上領到，不是賺更快嗎?

但，在這裡請先停下來思考幾秒，為什麼我們不賣？

不要小看這個問題，因為這意味著買賣的依據，是非常值得我們思考的。

那麼，原因為何?

因為我們10月份就多次跟訂閱戶表示，依據sop倍數表已經到達3倍區合理價內，好比遇到跳樓大拍賣，所以怎麼買怎麼開心，買完之後我們當下要做的，就是紀律執行抱緊緊不放手(今年4月跟10月)，反之，倍數太高(今年2月)，就要毫不猶豫地調節，降低超漲的風險。

擁有自己的存股步調和SOP過程

那麼現在呢？我們的買賣的依據為何?因為我們是依據SOP倍數表的倍數來決定買賣，盡量避開人為的情緒干擾，依據自己的步調跟資金控管、資金水位的分配，建立屬於自己的存股步調和SOP過程。

過去孫太在職場上常鼓勵新人，如果要增強自己的工作實力，提高自己的競爭力，都需要時間學習，如同蓋在蓋一間房子一樣，需要一磚一瓦慢慢打造，而這個邏輯套用在投資理財上，一樣適用。

房子如果要牢固且經的起風吹雨打，那麼取決在於房子的地基夠不夠扎實，因此投資理財之前，雖然老生常談，還是鼓勵無論是訂閱戶還是新人，一定要持續不間斷的學習，一定要多看理財書籍（例如：存股輕鬆學、存股致勝心理學）及一些經典的理財書籍，來幫助自己打穩投資理財的基本功。

因為會問ＸＸ金還可以買/賣嗎？大漲能否買/賣股票？這意味著你很有可能，並不是很清楚自己買進/賣出的理由(依據)為何？

你清楚自己買進/賣出的理由(sop)嗎？

所以當市場出現比較明顯的漲跌，你就很容易被股市高低影響心情，最明顯就是今年3月爆發冠狀病毒及10月份氛圍低迷，加上一些外在因素例如美國總統大選不確定因素，導致人心惶惶，很多人會被外在因素影響進而賣在相對低點。

就連孫太的一位認識很多年的好友，今年3月來找我求救，因為她看到新聞不斷的投放一些負面消息，像是疫情很嚴重，當時我跟好友談關於危機入市的觀念。

把時間拉回來10月份，國際股市氣氛不明朗，到底是誰可以當選美國總統?疫苗什麼時候出來?甚至還有多位朋友擔心是否會爆發戰爭。即便我的好友擁有10幾年豐富投資經驗的老手，最終還是熬不過10月份帶給她的心理壓力，甚至已經影響睡眠品質，所以我給她一個建議，調節到自己內心可承受的風險部位!

最後好友選擇調節3分之一的持股部位，果然換來一夜好眠。

寧可少賺，也不要賠了健康

就事後論，好友是賣在相對低點，但孫太認為不管如何當你真的有疑慮產生，甚至影響生活品質(睡不著/吃不下)，那麼代表持有的資金部位，已經超過你內心能承受的能力，所以我認為有時候，寧可少賺也不要賠了健康!健康無價是真的呀~

2個多禮拜前，當時金融股又再次下挫時，市場一片悲觀時，想問問大家的「心理」在想什麼？看到下跌就緊張得不得了，甚至浮現想要出脫手中的股票的念頭呢？

相隔不到一個月的時間，美國總統人選出爐、疾病的疫苗也出爐了、然後台股瞬間又創新高了，看到漲起來又開心的不得了，這樣是很容易陷入投資心理陷阱，如果你有以上症狀，那我鼓勵訂閱戶重新閱讀複習我們過去的財商文章，幫助自己安住心，幫助自己做更理性的判斷，慶幸的是，我們每周都會提供最新的sop倍數表給訂閱戶，讓大家就算不看盤也能優雅存股，依據sop倍數表來判斷，藉此降低人為情緒的干擾。

股市就像一片照妖鏡，把藏在人心裏頭的心魔照到無所遁逃

所以不管台股大跌還是創新高，總是會有一堆網友詢問我們，現在還適合存股或投資嗎？

我認為，這樣的行為如同是把自己買賣的決定權建立在他人給你的建議上，好比跑去找算命仙詢問要買?還是要賣?某種程度就是你不敢對自己的投資結果負責，因為大漲有賺錢普遍沒什麼問題，但如果賠錢了，你可以光明正大的將賠錢的原因跟責任怪罪在給你建議的人身上。

我很喜歡鴨子划水這個寓意，很多人都看到鴨子優雅划水的模樣，卻容易忽略了這樣的優雅與幸福，真正的原因是建立在鴨子腳下一步又一步，非常用力划著水，才有辦法不斷向前進。

今天孫太想更進階的談一個觀念，如同鴨子跟水之間的關係，鴨子就要想辦法和水和平相處，找到滑水的訣竅，才有辦法優雅的游泳/獵食。把這個觀念套用在人與股票之間的關係，你會發現人類站在股票市場面前，何其渺小。而股市就像一片照妖鏡，把藏在人心裏頭的心魔照到無所遁逃。

與其不斷尋找追求割捨掉心魔的方法，何不重新認識他跟他和平相處

以我接觸股市20年的經驗，漸漸體悟到投資的過程如同一個縮小版的人生一樣，我鼓勵訂閱戶與其不斷尋找追求割捨掉心魔的方法，何不重新認識他跟他和平相處(如同鴨子跟水的道理一樣)！因為我知道，心魔就是自己，自己就是心魔，我們既然又不是機器人，又怎麼可能割捨得掉人性呢？懂得和平相處之後，投資變得更加簡單，存股變得更加Easy。

這也是我們出第二本書最大的初衷，因為投資不單單需要方法，建立正確的投資心理狀態我認為是相輔相成缺一不可。

當你如果也能了解這層道理，會發現投資這件事情變得跟以前「很不一樣」了！自己的心(情緒)也會越來越不容易隨著股價漲跌，跟著高低起伏!

萬一目前真的還是做不到怎麼辦?那麼最簡單的方式，訂閱戶只需每周上來看我們幫你整理好SOP倍數表，即可依據當周的倍數來幫助你快速釐清理財策略，就可以做個優雅的存股族。

資金規劃做得好，存股沒煩惱

所以萬一又遇到下一次下跌時…我們會真心鼓勵投資人，可以善用每一次的下跌!!

套一句悟天在11/01的PO文 (https://reurl.cc/Y6bKql )，當時曾提到-『奇怪的是上漲時你都拚命買，一點都不恐慌？但下跌時你卻一直恐慌，遲遲不敢買！你到底是想要降成本和擴大股數，還是你的存股只是想要帳面獲利卻喜歡拉高成本和減少股數呢？』

這就是為什麼我們常常會不斷地耳提面命，資金規劃做得好存股沒煩惱。

無論是投資還是存股，你都應該要找到屬於自己的SOP方式

所以孫太想透過這個議題，更進一步的談這件事：

無論是投資還是存股，每個人都應該要找到屬於自己的SOP方式，不應該跟著股價漲跌的「情緒」波動。相反的，當你找到合適的SOP時，你應該會發現，價格漲跌都只是一時的；重點自於你自己很明確的知道在「那個當下」，你「應該做什麼」才對！

如果今日大漲你就很開心，那我也會猜測下跌時你也會很恐慌！

因為這代表你很有可能會陷入受到「價格」影響的投資人，進而忽略掉了「投資的本質」!這樣的心理狀態會讓自己的投資「心理幻想極大化」，簡單來說就是漲的時候會突然充滿自信，認為價格還會持續往上漲！

而跌的時候又會極度悲觀，認為價格還會持續往下跌！

追高殺低大家都知道不好，但卻是這一類的投資人最容易做出的操作行為！

讓你安心而且穩定獲利的股票，就是最合適你的金雞母(投資標的)

我想起媒體曾報導藝人李易，年輕時賺的錢都拿去買鞋子，一度存款只剩幾百塊，他自己說「我最瘋狂的時候大概有四五百雙鞋，那時還租了一個空間擺放，真的是當寶在對待。後來因為要結婚跟搬家，漸漸把數量控制在150雙左右」，其中李易說了一段話，讓我覺得非常有感覺「每個人的價值觀不同，所以對我來說，不會去買對自己沒有連結，或是沒有感覺的話題鞋。」這句話套用在選擇標的也是一樣的，借這句話然後換句話說：

每個人的價值觀(資金部位以及風險承受度)不同，所以對我來說，不會去買對自己沒有連結，或是沒有感覺的投資標的。

在這裡會鼓勵訂閱戶，您可先選擇一張讓你感到安心的股票，誠如我們一開始也是試了很多檔股票，最後情定第一金，因為持有第一金，可以讓我們每天吃得下睡得著，或許不是賺最快的飆股，但我認為是最適合我們的投資標的，搭配sop倍數表，明確找到股票週期，甚至今年還提前達到500張這個目標。

因此，以我多年投資經驗認為，運用SOP倍數表找尋讓你安心而且穩定獲利的股票，就是最合適你的金雞母(投資標的)。

一起享受存股的富麗(複利)人生

最後，跟大家分享一件大喜事~暨存股輕鬆學後，悟天和孫太聯合創作的第二本著作，存股致勝心理學 很多人詢問購買網址，在此孫太提供💖博客來連結給大家參考歐：https://reurl.cc/pyR1Zr ，於11/19開放預購！請舊雨新知多多支持！悟天和孫太希望能藉由此書，把自己20多年來的經驗和財商觀念傳遞給大家！

#為了保護我們最親愛的家人，我們選擇不露臉_不上電視_不辦簽書。

這幾年，我們一步一腳印，一張一張慢慢買進，從13年前的投資魯蛇，進步到存股第一金500張的境界，希望藉由第二本著作，與大家分享並了解這中間的過程，並學會重建每個人的投資DNA，最後悟天&孫太祝福大家，一起享受存股的富麗(複利)人生！

總結：可以讓你安心而且穩定獲利的股票，就是最合適你的金雞母

紀律執行，倍數低就買進抱緊睡覺去，反之，倍數太高就要毫不猶豫地調節。 你清楚自己買進賣出的理由(sop)嗎？ 寧可少賺，也不要賠了健康 不應該跟著股價漲跌的「情緒」波動 無論是投資還是存股，每個人都應該要找到屬於自己的SOP方式 股市就像一片照妖鏡，把藏在人心裏頭的心魔照到無所遁逃 資金規劃做得好，存股沒煩惱 每個人的價值觀(資金部位以及風險承受度)不同，所以對我來說，不會去買對自己沒有連結，或是沒有感覺的投資標的。 可以讓你安心而且穩定獲利的股票，就是最合適你的金雞母

最後，孫太期待您的分享。

本文由PressPlay Academy專欄作家孫太授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

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