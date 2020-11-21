股神巴菲特最新持股組合

波克夏公司公布了最新的13F ，揭露上季持股的變動。除了之前已經知道的波克夏Q3庫藏股規模達90億美元、創下歷史新高紀錄，遠多於Q2的前次歷史高51億美元，以及被大家算出來的蘋果(AAPL)減持之外，比較明顯的異動就是新增了健康照護類股的公司

警語：本篇文章為PressPlay Academy專欄作家Jenny文章內容為作者自行研究紀錄。僅供參考，無買賣建議。投資人需自行承擔風險，本文不負擔盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議。

Jenny在這篇文章幫讀者幾個重點：

賣出部分Apple股票，但仍占總投資組合48%

可以看下面這張圖，目前必須科技股占波克夏的持股仍是大宗，占比達49.93%，其次則是金融服務類股占比27.1%，第三大持有的類股則是必須消費類股占比13.29%。

波克夏公司公布了最新的13F ，揭露上季持股的變動。除了之前已經知道的波克夏Q3庫藏股規模達90億美元、創下歷史新高紀錄，遠多於Q2的前次歷史高51億美元，以及被大家算出來的蘋果(AAPL)減持之外，比較明顯的異動就是新增了健康照護類股的公司，這篇文章幫讀者幾個重點：

賣出部分Apple股票，但仍占總投資組合48%

可以看下面這張圖，目前必須科技股占波克夏的持股仍是大宗，占比達49.93%，其次則是金融服務類股占比27.1%，第三大持有的類股則是必須消費類股占比13.29%。

在本季波克夏賣出了3630萬股的蘋果股票，占整體投資組合僅1.64%。目前巴菲特持有Apple(AAPL)股票約9.44億股，占整體投資組合的47.78%。也就是說，賣出一點蘋果股票對公司的影響並不大，且在Apple(AAPL)自持有後以獲利224%的情況下，將獲利提出配置在其它有機會的地方我認為是說得通的。

金融股調整：減持富國銀行與摩根大通，增持美國銀行

金融類股中，巴菲特持股最高的是銀行股，包括美國銀行(BAC)、美國合眾銀行(USB)與富國銀行(WFC)等，其次則是信用服務的美國運通(AXP)、Visa(V)等公司

在最新的13F中，巴菲特又再度減持了富國銀行(WFC)的持股達46.38%，目前波克夏持有1017萬股的富國銀行。另外也減持了95.64%摩根大通(JPM)的股份，減持2120萬股，現在摩根大通的權重對於整體投資組合的影響僅1%不到。

雖然減持了兩大銀行，但波克夏之前就已經增持了美國銀行的股票，在第三季加碼了8509萬股，增持幅度為9.2%，占總投資組合的比重來到10.6%。巴菲特投資美銀的均價約在每股25.7美元，目前美國銀行的股價約27.6美元，到現在還是有獲利的狀態。

事實上很難去了解為什麼巴菲特不看好摩根大通而看好美銀，因為我自己是覺得兩家公司其實條件差不多。兩家銀行的股價位階看起來差不多，摩根大通的殖利率目前仍高於美國銀行，且業務的成長性摩根大通在財務數據上也優於美國銀行，所以我甚至更看好摩根大通的股價展望。

新買入醫療照護類股

最後比較值得關注的，是波克夏增持了幾檔健康照護&生技公司，總計約57億美元的投資，包括Abbvie(ABBV)、默克(MRK)、輝瑞(PFE)與必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb, BMY)等公司，不過權重都不大，每家公司持股的占比不到投資組合的1%。

要說這幾家公司有什麼共同之處，我認為除了未來一段時間疫苗催化生技醫療產業的股價發展外，醫療照護本身就是長期持續性的需求。

而波克夏買入的這幾家公司都屬於規模較大、現金流穩定與長期配發股息的公司，平均殖利率達3%以上，對於資金規模龐大，想要有穩定現金流收益的投資人來說更為適合。

以Abbvie(ABBV)這家公司來說，Abbvie是專注於免疫、腫瘤與病毒學領域的生技公司，目前殖利率就有5%左右。公司的營運表現良好，近五年的營收平均每年成長13.2%外，加上穩定增長的現金流入表現，可以讓公司近五年每年股息平均成長20%。

其它三家公司的殖利率分別為默克(MRK) 3%、輝瑞(PFE) 4%與必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb, BMY) 2.8%。基本上買SPDR健康照護類股ETF(XLV)這檔ETF就涵蓋了以上這些公司，但就是殖利率偏低，目前為1.47%，而想要更積極進攻型的就可以參考其它的生物科技ETF。

出清Costco(COST)

波克夏在第三季賣出了Costco(COST)的持股，將手上所有股票出清。以Gurufocus提供的資料來看，巴菲特這筆投資以成本約59.9美元，直至賣出時Costco(COST)的股價已經來到每股379.8美元，獲利將近500%。

剛好在周一Costco(COST)公司宣布要在12/11發放每股10美元的特別股息，只要是在12/2之前買入公司的股票登記在冊，就可以領到這筆股息收益(不過當然這筆股息也必須被預扣30%的股息稅)。

這是Costco八年來第四度支付特別股息，上一次是在2017年支付7美元的股息，再上一次就是2015年支付5美元的股息

投資人到底是否該在這個時候去買Costco(COST)的股票？

在之前的文章，JENNY提到在持續成長的情況下，雖然可以去計算出公司的合理價格區間，但是要等到股價拉回至合理價卻不容易，反而會錯過接下來的獲利。

而當時的股價已經拉回到年線附近，在經過整理之後，股價站穩年線支撐即是較好的進場點，也是一個風險可控的位置。在2020年7月後突破後隨即開啟一波較強勁的走勢，中間股價拉回時也僅回測到季線支撐(50MA)就反彈。

而目前股價則在10MA附近徘徊，就權值股的角度來說位階偏高，即便短期股價強勢，有拉回再考慮進場會是比較安全的策略。

最後，來看看以目前的波克夏(BRK.B)股票

下面這張圖是波克夏與S&P500大盤今年以來的表現，目前波克夏雖然報酬已經翻正，仍低於大盤的報酬率。這是因為波克夏的持股幾乎都屬於傳產、金融，受到疫情的影響更大，雖然投資組合中有強到爆的Apple(AAPL)再撐，但寡不敵眾，扣掉Apple(AAPL)的報酬後虧損更大。

在11/9禮拜一股價就因為周末波克夏Q3大買庫藏股90億美元，創了回購自家股票的紀錄的消息跳空大漲，整理後在11/16周一再度跳空上漲，在這段時間的上漲後，波克夏的股價淨值比仍在1.3左右，可以說股價目前仍然不貴！

不過，股價是否能持續上漲仍是要看公司未來的表現，不只是投資組合的獲利，更重要的是波克夏其它非投資的部門

也就是巴菲特在過去致股東信中所稱的「小樹林」，包括波克夏持有的非保險公司(持股80%以上)、股權投資(持股5%-10%)的公司、與其他方共有的公司、國庫券、現金或固定收益資產與保險公司。

第三季波克夏的稅後淨利高達301億美元，其中有248億美元是來自於投資收益，手上的最大持股Apple(AAPL)貢獻了250億美元，除投資以外的營運收益再2020年第三季為54.9億美元，主要是保險業務的營收下滑，比2019年的80.7億美元衰退32%，這塊在未來是否可以重新回到復甦的軌道對於波克夏的收益相當重要。

另外就是新的投資標的選擇

在2018年的致股東信中巴菲特提到，以一個「經營者的角度」來投資上市公司的股票，讓分散購買的股票為波克夏提供的利益比買下整個公司獲得的利益要大得多，希望可以長期持有來創造更大的價值，或是公司手上包括現金與現金等價物高達1457億美元，可以利用豐富的現金來找到好的大象級收購。

在第三季，波克夏除了新增了我上述提到的持股外，也加入了投資剛上市股票的行列，買入才公開上市的獨角獸－雲端軟體及資料倉儲服務商Snowflake(SNOW)，持有波克夏購入的成本約在每股238美元左右，目前Snowflake(SNOW)股價約241美元，持股613萬股，價值約14.8億美元占整體投資組合的權重也是偏小，不到1%。

是否該買入波克夏股票？

如果對波克夏的投資文化有信心，自然可以繼續持有波克夏公司的股票，但是我目前是沒有打算買進波克夏的股票。雖然我一直都相當尊崇巴菲特的投資哲學，或許內心答案跟Bill Ackman一樣，我們希望可以看到更積極的行動，如果沒有，那就必須果斷退出來尋找適合自己的投資標的，將資金配置在更有效率的位置上。

圖表、本文由PressPlay Academy專欄作家Jenny授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

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※本資料由 PressPlay Academy 提供，其內容為作者個人心得分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。

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