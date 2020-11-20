郭憲政｜居高「思」危的「思考」

文/啟發投顧分析師 郭憲政

台股本週連創歷史新高，昨日加權指數最高已來到 13,785點，大盤真的已經來到高點? 還是後續還有再往上的空間，相信每位投資人的看法都不同。其實市場的多空看法與多元社會意見一樣，大家的看法不會完全一致，此時就不能僅憑「感覺」來主觀論斷，而是要藉助一些客觀指標，協助我們做更準確的判斷與思考。這裡提出幾項指標加以探討:

加權指數的KD值:加權指數自11月16日K值已來到91.12的過熱區。歷史經驗顯示，只要K值來到90以上，代表短線上過熱，回檔修正的機率大增。 電子類股成交值佔比大盤的比例: 依歷史經驗，只要電子類股成交值佔大盤成交值超過7成，大盤即容易見高。在11月16日~11月19日電子類股成交值佔大盤成交值已來到 72.4%~73.2%，此意味大盤已接近波段高點。 趨勢轉折: 加權指數未來幾天日線趨勢轉折均是扣高，意味大盤的正乖離過大，不利多方。 權王台積電(2330)股價: 台積電股價，7月28日K高 466.5元，8月20日K低401元，高點往上0.618位507元。11月17日台積電股價來到歷史新高 506元，已來到空抵區。當最佔權值的權王台積電見到波段高點506元(當天加權指數高點為 13,780點)，加權指數再往上的空間也就十分有限。 其他重要看盤股分析: 聯發科(2454)10月12日K高622元，11月2日K低650元，高點往上0.382位749元，往上0.618位766元，也就是說聯發科的空抵區在749~766元之間。聯發科11月19日的高點已來到738元，已十分接近空抵區。玉晶光(3406)的空抵位582~627元，玉晶光股價也已進入空抵區。理性的投資人都不宜在股價來到空抵區時，過度追價。

綜合上述幾點「客觀」的分析，台股已來到相對的高點(或十分接近高點)，再往上的空間十分有限，理性的投資人宜有風險意識，採行「逢高減碼多單」來應對，不宜再用力做多。

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