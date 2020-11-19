莊佳螢｜留意年底作帳列車啟動

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

週三台股再創歷史新高，台指期也順利拉高結算，如上周的預期，而昨晚的美股高檔震盪，道瓊工業指數下跌344點，那斯達克指數下跌97點，費城半導體指數下跌18.37點，由於道瓊工業指數已經接近3萬點大關，高檔震盪是正常現象，對今天的台股影響不大，台股早盤一度翻紅，來到13,785.92 點盤中歷史新高，因美股拉回影響短線外資態度，加權指數隨著台積電等權值指標股震盪走跌，好處是資金轉進中小型股，指數下跌50.86點收13,722.43點，成交量小幅下滑至2,071億元。

許多中小型股仍然活蹦亂跳，代表多頭格局目前仍沒有敗筆，而台股仍然是亞洲最強股市，昨天的台幣創下28.8元，是九年來新高，代表資金行情尚未結束。除了籌碼面跟技術面持續偏多，消息面跟基本面也是站在多頭這邊，美國大選可以說順利落幕，新冠肺炎疫苗研發也有正面進展，這都激勵市場投資信心，而基本面部分更好，除了經濟數據外，美銀也對市場經理人做出調查，高達91%經理人預期未來12個月經濟將逐漸復甦，樂觀程度為近兩年新高，也因看好經濟後市展望，因而加碼股市部位，降低現金水位。

再來有66%經理人認為全球經濟處於週期復甦的早期階段，也代表股市漲勢只是剛剛開始，這也可以從技術面看出來，就長線指標月KD在50以上再度出現黃金交叉，周KD缺口也仍在擴大，加上第四季即將進入12月份，是季底作帳最重要的一個月份，很多集團股跟法人股都已經出現股價熱身明顯跡象，不管是集團股或是法人股，都有機會衝高股價，這裡就是勇敢買進，擇優佈局。

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