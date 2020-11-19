黃勇文｜台股一路上攻 資金行情啟動

文/資深分析師黃勇文

近期台股在台積電(2330)領軍之下，再一次突破歷史新高點，搭配台指期結算下，衝上13,700點大關。萬三關卡價，經過三個月左右的高檔震盪，由壓力變成支撐，短時間萬三已成為下檔最大支撐。

由於國際貨幣基金(IMF)公布報告指出，各國政府為疫情爆發以來，已經推出19.5兆元的紓困方案，拯救全球經濟，這樣得規模是前所未見，但是利用資金堆出來的金融市場，仍需要經過市場的驗證。當各國政府推出許多紅利政策，都是希望景氣能維持一定的水準。但是違反經濟原則。未來當資金退潮時，也就是全球經濟出現變化時，才會是另一個轉折點。

全球不確定性變數消除後，中美貿易科技戰可望緩和，加上新冠疫苗陸續傳出好消息下，可以減緩歐美的第二次爆發大疫情，有利於經濟復甦。當然全球央行維持寬鬆貨幣政策，企業的獲利持續成長下，短期台股多頭無疑，在權王台積電頻頻創新高價時，有利於台股多頭行情。

台股指數上周在月線與季線的助漲，大盤一路上攻，如勢如破竹衝破萬三的關卡價，加上成交量能適度的放大到2千多億以上，而KD指標出現高檔鈍化，有如軋空行情的呈現。從11月初的12,581點到現在13,875點，幾乎上漲了1,200點，讓人覺得眼花撩亂。最主要的原因是熱錢的流入，加上新台幣升值的效應，當然台股沒有看壞的理由。投資朋友或許會想盤面漲多了，想要去做放空的動作。老話一句，尊重市場，市場自然會給出方向，才有獲利空間。

綜合以上所述，台股短期漲多，自然會有回檔修正的空間，未來在疫情緩和下，將有利於傳產，高階半導體以及5G的相關受惠股票，加上許多低基期的個股可以著墨。長期仍聚焦雲端網通，航運族群，電動車相關的產業，以及綠能產業，都是有機會再續漲空間。

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