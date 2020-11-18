台積帶頭衝 2021太驚人？散戶要顧好這3檔

上周提及多頭架構的選股，重點在於觀察資金的最新流向；而自11月中旬至年底，盤面將由集團與法人的年底作帳行情，以及各上市櫃公司2021年展望的畫夢行情接棒！如今各大集團股已輪番表態，明年展望佳的個股也有買盤進駐，整體走勢隨著預期進行。

當中看好的台積電集團及其供應鏈，隨著台積電股價17日一度來到506元創下歷史新高激勵，旗下矽智財的創意、封裝的精材等股價紛紛走高，而相關的半導體設備及材料業者如家登、萬潤、均豪等，受惠於市場傳出明年台積電資本支出可望突破2百億美元大關，較今年資本支出約170億美元再成長的利多刺激，股價隨之創高，後續在台積電近年積極扶植本土設備廠的趨勢下，發展前景看好，要持續追蹤。

台積電創高的主因，來自於5G智慧型手機及高效能運算需求強勁，其中5G時代來臨，將帶動傳輸速率、晶片處理能力等明顯提升，後續可望帶來如物聯網、自動駕駛及先進駕駛輔助系統(ADAS)等各項應用，一直被市場認為是未來科技界的成長動能所在。

近年來，全球各地電信商積極布建5G基地台，而各大手機品牌業者也陸續推出5G手機，看好5G未來發展態勢明顯；只是今年由於新冠肺炎疫情衝擊，導致5G智慧手機市場滲透率成長放緩，未如先前預期迅速。

這現象隨著蘋果推出iPhone 12的5G版本上市後可望改善，由新一代5G iPhone所帶來的換機潮，有助加速5G智慧手機普及，對PA需求也將明顯增加，對穩懋、宏捷科、全新有利，而相關智慧手機零組件業者，如嘉聯益、台光電、立積等將受惠。

另外，集團股輪動不會僅限於少數集團，繼台積電集團、華新集團、國巨集團之後，後續可留意鴻海集團、聯發科集團、中美晶集團等，當中不乏個股搭上前述的熱門題材，後勢可留意，至於同集團的內部比價也可觀察。

至於展望明年，不單是5G產業，近年來許多汽車零組件及電子零組件業者皆看好由燃油車轉型到電動車的趨勢，紛紛加速布局車電新產品。

受惠於一台燃油車的電子化程度普遍不到30%，一台純電動車的電子化程度達60%以上，兩者之間對於車用電子元件的需求量，後者較前者明顯增加，相關業者營運將受惠，後續也要進一步觀察。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網 葉明芳)