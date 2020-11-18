陶文看台股｜高出低進 順勢而為

《陶文看台股》：周四（11/19）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤火革卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，「六合吉星」主事的今天，諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

火星釋放刑剋磁場的今天，按理說應該是不吉利的。不過幸運的是，由於海王星適時釋放合相磁場，因此舒緩了緊張的氣氛。對於事務的執行而言，放下情緒與執著，依照計畫順勢而為將會是理想趨吉避凶。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的刑剋磁場依舊，這是一種「世紀會相」的刑剋，因此容易發生的影響將會是國際性的訊息。按理說，這應該是個下跌的市場氛圍，不過幸運的是，由於日土合相，而木星也釋放正向能量，因此投資市場即便利空消息不斷，操作芳相依舊是正向的。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤出現開小紅收長虹的走勢，價量齊揚，指數繼續接近新高位置。

【澤火革】的調節革除機會果然不慮匱乏。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【澤火革卦】是這一天（11/18三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是改變與革除，對於事務的執行而言，最好的策略就是斷捨離。

對於投資求財而言也是如此，因此如何調節成為了今日重要課題，或者是改變短線操作策略。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦雖然是空方主事，不過由於氣勢並不明顯，因此即便出現短線上的整理或震盪，也會是屬於健康型態的漲多後的必然。

卦象中的多方雖然氣勢頗佳，不過由於步調並不協調，因此如何低接也是課題之一。如此看來，高出低進，依舊是卦象的趨吉避凶策略了。

吉利方位：正南方、東南方。

吉利顏色：紅色、芥末綠。

吉利數字：9、4、6、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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