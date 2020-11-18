陶文看台股｜高出低進 順勢而為
《陶文看台股》：周四（11/19）【易卦、天象】趨勢操作策略
【澤火革卦】高出低進，順勢而為。
陶文老師日辰開運小叮嚀：
根據《農民曆》記載，「六合吉星」主事的今天，諸事皆宜。
今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：
- 辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。
- 巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。
- 午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。
天星圖日辰吉凶：
火星釋放刑剋磁場的今天，按理說應該是不吉利的。不過幸運的是，由於海王星適時釋放合相磁場，因此舒緩了緊張的氣氛。對於事務的執行而言，放下情緒與執著，依照計畫順勢而為將會是理想趨吉避凶。（【股市黃曆】作者：陶文）
天星圖投資訊息：
金星的刑剋磁場依舊，這是一種「世紀會相」的刑剋，因此容易發生的影響將會是國際性的訊息。按理說，這應該是個下跌的市場氛圍，不過幸運的是，由於日土合相，而木星也釋放正向能量，因此投資市場即便利空消息不斷，操作芳相依舊是正向的。
昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：
昨日台股大盤出現開小紅收長虹的走勢，價量齊揚，指數繼續接近新高位置。
【澤火革】的調節革除機會果然不慮匱乏。
今日【股市黃曆】另類觀點：
【澤火革卦】是這一天（11/18三）台股投資求財卦象。
這一卦說的是改變與革除，對於事務的執行而言，最好的策略就是斷捨離。
對於投資求財而言也是如此，因此如何調節成為了今日重要課題，或者是改變短線操作策略。
就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦雖然是空方主事，不過由於氣勢並不明顯，因此即便出現短線上的整理或震盪，也會是屬於健康型態的漲多後的必然。
卦象中的多方雖然氣勢頗佳，不過由於步調並不協調，因此如何低接也是課題之一。如此看來，高出低進，依舊是卦象的趨吉避凶策略了。
- 吉利方位：正南方、東南方。
- 吉利顏色：紅色、芥末綠。
- 吉利數字：9、4、6、3。
（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）
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