白易弘｜萬三箱頂變箱底

文/華冠投顧分析師白易弘

週三(18日)上漲180.28點，收在13,773.29點，成交金額2,345億元；外資持續買超211.41億元；投信買超2.1億元；自營商買超3.6億元，三大法人合計買超217.1億元。

技術面部分，週一(16日)跳空大漲創新高後，確認原本7月至10月箱型整理的箱頂成未來的震盪區間箱底，目前全數均線均呈多頭排列，月均線上揚至 12,983點，萬三關卡自天花板成為地板，如附圖所示:

選股方向

萬潤科技(6187)早年主要是提供日月光封裝的檢測設備，目前技術已提升，成為台積電(2330)先進封裝(CoWoS)晶圓點膠與檢查機台設備供應商。受惠先進封裝需求成長，未來5G、Mini LED都會帶動被動元件與LED廠需要將檢測設備升級，預期未來營收將因此受惠。

精材(3374)在基本面、籌碼面雙利多加持下，16日股價再創歷史新高，來到192元，股價11月以來連續紅棒上攻，後續訂單展望正向。股價拉回五日線附近仍可承接。

今(19)日觀盤重點

電子股產業內輪動的節奏是否持續，今日該轉強的是PCB族群(金像電)。 被動元件類股觀察個股奇力新(2456)。 台積電供應鏈相關個股精材(3374)及萬潤(6187)。

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