陶文看台股｜高出低進 順勢而為

《陶文看台股》：周三（11/18）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤火革卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然是「歲德合吉星」和「天德吉星」職事的日辰，不過由於日犯「月厭」與「火星」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

天星圖日辰吉凶：

天王星和水星由不同位置，釋放不同的吉利磁場的今天，其實是個吉利的日辰。

只不過，由於天王星處於逆行狀態，因此重要抉擇還是事緩則圓為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星進入了嚴峻的刑剋狀態，對於投資求財而言，這是個需要謹慎以對的寫照。

幸運的是，水星的吉利合相，舒緩了一些負能，但短線上還是需要以如何調節納財為上。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤出現了開高走低的態勢，雖然終場依舊收漲41點，並且如【澤風大過】的卦象訊息所述，果然創出新高紀錄13780高點。

回顧卦象訊息「………這一卦說的是壓力，對於事務的執行而言，最好的策略就是順勢與借勢……」以及「………就卦象氣數脈絡觀察，這一天的指數依舊有機會再創新高……」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【澤火革卦】是這一天（11/18三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是改變與革除，對於事務的執行而言，最好的策略就是斷捨離。

對於投資求財而言也是如此，因此如何調節成為了今日重要課題，或者是改變短線操作策略。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦雖然是空方主事，不過由於氣勢並不明顯，因此即便出現短線上的整理或震盪，也會是屬於健康型態的漲多後的必然。

卦象中的多方雖然氣勢頗佳，不過由於步調並不協調，因此如何低接也是課題之一。如此看來，高出低進，依舊是卦象的趨吉避凶策略了。

吉利方位：正南方、東南方。

吉利顏色：紅色、芥末綠。

吉利數字：9、4、6、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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