朱晏民｜美國大選底定 全球股市迎慶祝行情

凱基投顧董事長朱晏民

美

國第46屆總統與國會大選大致底定，民主黨的拜登將入主白宮，但國會呈現分治，使民主黨的左傾政策不易執行，此最好的情境已帶動全球股市出現一波慶祝行情。

據拜登選前所提出政見以及民主黨往年作風來判斷，看好以下幾項趨勢：（1）綠能政策，此有利在美設廠的台灣太陽能、電動車、儲能廠商。（2）美中關係改善，且或許會放寬華為禁令，此有利華為供應鏈走出訂單歸零的最壞狀況。（3）推動新的紓困方案，此將利好智慧型手機、穿戴式裝置等消費性產品的買氣。

除此，美國輝瑞藥廠於11月9日宣布研發的新冠肺炎疫苗三期臨床試驗出現正面結果，此將有助全球經濟活動重啟，並帶動2021年煉油、汽車、成衣原料等需求逐步回溫，同時也有助銀行業資產品質與放款動能的改善，有利今年股價表現相對落後的塑化、金融、汽車等出現補漲空間。

據報導，拜登提出2兆美元「綠色新政」（Green New Deal）政見，包括促進電動車普及化、廣泛設置汽車充電站、電網更新，以及在全美部署公用事業規模級電池儲能設備。另外，拜登承諾在2035年讓美國發電廠達成無碳發電，用風力或太陽能取代煤發電廠，並在2050年進一步禁止交通、暖氣等方面使用化石燃料，成為100％採用再生能源的經濟體。

貿易政策方面，拜登同樣主張「美國優先」，擴張美國出口，不會降低貿易障礙，但會以國內問題為優先要務，稍後再處理貿易等國際事務。但拜登很少談及美中經濟衝突，為勝選後保留最大政策彈性。目前國會兩黨都贊成在科技、人權與貿易方面，對中國採取更強硬的行動，因此拜登至少在上任初期立場不會變軟，短期內不會大幅改變關稅措施，僅可能降低某些項目稅率，或增加一些被排除項目，以減輕產業界損失及消費者負擔，但不會與中國經濟完全脫鉤。關於華為禁令，美國壓制中國科技的長期戰略應不會改變，惟未來有可能回應產業界的損失而採取部分放寬的措施，且拜登政府與中國之間的談判重點，未來將會著重在政府的補貼及網路竊盜等領域。

民主黨向來強調大政府，並傾向擴大財政刺激，市場預期拜登上任後也將推動新一輪紓困方案，儘管刺激規模仍取決於兩黨協商的結果。據美國聯邦預算問責委員會報告，拜登提出的紓困案規模區間為2.0～4.2兆元，中間值為3.1兆美元，包含延長每週600美元的額外失業救濟金、提供州和地方政府資金、發放第二輪支票、支持小企業、提供1萬美元的學生貸款豁免以及擴大兒童稅收抵免額度等。新一輪的紓困方案將有利美國經濟延續2Q中期以來的復甦腳步，並利好智慧型手機、穿戴式裝置等消費性產品的買氣。

美國輝瑞藥廠和德國BioNTech於11月9日宣布共同研發的新冠肺炎疫苗抵抗病毒保護效力高達90％，預估疫情的緩解將帶動煉油、汽車、紡織原料等需求的回溫。除此，全球經濟活動的重啟也將有助銀行資產品質及放款動能的改善，同時債券殖利率曲線轉為陡峭亦將有助壽險新錢收益率的提升。整體而言，疫苗的正面進展將利好塑化、金融、汽車等類股，惟疫苗本身是否出現副作用、免疫的持續性，以及後續的量產問題等都是影響民眾未來是否順利接種的變數，並因此牽動上述類股的股價續航力。

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