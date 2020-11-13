賴昇楷｜砷化鎵、銅箔基板是後疫情受惠產業

文/華冠投顧分析師賴昇楷

前周大盤如期展開強彈，雖然最高點來到12,999點沒能越過萬三，不過「預計大盤再迎歷史紀錄只是時間問題，一旦漲勢真正啟動，後市行情欲小不易」。

本周攻頂行情果真啟動，周一(11/9)大盤跳空大漲刷新歷史紀錄，周二(11/10)雖遇新冠疫苗問世消息，引發「疫情受惠股」全面爆量回檔並導致盤面兵荒馬亂，但是「後疫情概念股」包括塑化、航空、車用、金融、5G等族群立即接棒，其後再接再厲推升到最高13,324點，周線大漲299點。

大盤兩周以來高低點相差844點，多頭一陣猛攻造成短線技術指標紛紛於下半周出現過熱訊號，因此周四(11/12)、周五(11/13)隨著國際股市回檔順勢進行量縮整理，觀察整理過程大盤成交量與委賣張數同步急降，顯示「疫情受惠股」及「短線漲多股」賣壓獲得有效宣洩，過熱的技術指標也獲得有效降溫，短線急行軍後稍事休息其實有利健康。

用更大格局來看，先前大盤已在萬三「關前整理」超過一季，多頭花了大把時間、費了大把心力築出箱型大底，本周終於正式突破天花板，頭既然洗下去了，邏輯上不會小鼻子小眼睛，站在控盤角度勢必用力拉開成本區，就算再遇利空也會設法守在萬三之上「過關整理」。

總結來說，不要因為台股目前漲多了就預設高點，況且後續還有美國第二輪抒困案、歐洲央行12月新寬鬆政策等振興措施可望輪番上陣，另疫苗研發成功有利未來經濟復甦，加上每年第四季到隔年第一季又是台股傳統旺季，看好台股後市行情欲小不易。

本周輝瑞藥廠研發的新冠肺炎疫苗傳出第三期人體試驗有效性達90%的好消息，年底到明年第一季還有英國牛津大學與AstraZeneca藥廠合作、美國Moderna生技公司及美國Johnson＆Johnson等藥廠的新冠肺炎疫苗三期解盲報告，相信會陸續傳出佳音，意謂新冠疫情將在明年得到控制，全球經濟復甦力道將更大。

今年受疫情影響而拖慢的5G基礎建設將在明年加速，進而帶動5G智慧手機滲透率快速拉升，5G相關產業將成為後疫情受惠族群，看好砷化鎵族群穩懋、宏捷科、全新，銅箔基板廠台光電、聯茂、台燿，散熱族群雙鴻、奇鋐、力致、泰碩。

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