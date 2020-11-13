陶文看台股｜積極換手策略不變

《陶文看台股》：周五（11/13）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤天夬卦】積極換手策略不變。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「歲德吉星」和「天德合吉星」併臨的日辰，雖然出現了日犯「劫煞」與正值「大偷修日」的現象，這一天依舊宜擇吉用事。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

金星會相，火星衝剋，冥王星和木星也是放出刑剋磁場，這是個不吉利的日辰，重要吉事還是另擇他日為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星會相陷入負能場域的太陰星，池魚之殃的現象恐怕難免，而這就是今天財金市場的寫照。那就是因為國際財金與政治消息面的影響，而陷入困難運作的狀態中。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤雖然沒慘到直直落，不過指數從13324點見到之後隨即下走，終場收跌40點，量能也並不好看。

而這些現象都呈現在【雷天大壯】的卦象訊息中，那就是「………從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的是壓力，而空方的氣勢也比多方強盛，雖然並沒有出現直接傷害多方，不過動作頻頻的現象也足夠震撼了………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【澤天夬卦】是這一天（11/13五）台股投資求財卦象。

這一卦說的到了決裂與抉擇的時候了，對於事務的執行而言，代表是堅持與轉圜對策的擬定，事緩則圓，人緩則安。

對於投資求財而言，則是一種盤勢出現關鍵性變化的象徵，而這樣的變化充滿了政治的味道，國際市場消息恐怕不能忽視。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺空方氣勢凌人，而多方也不可一世，然而短線上的轉折現象卻也不宜小覷，此種多空對峙的現象需要消化，而較為理想的趨吉避凶則還是傳統的「高出低進，積極換手」。一來不看壞後市，二來規避了短線上的風險，三來則是順勢營造短線機會財利。

吉利方位：正西方、西北方、東北方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：6、7、8、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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