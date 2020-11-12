莊佳螢｜台積電領軍 長線多頭剛開始

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

昨晚在蘋果發表新的超強M1晶片後(由台積電5奈米代工)，美股科技股昨晚反彈，道瓊工業指數小跌23點，那斯達克指數上漲232點，費城半導體指數大漲88.91點，台股今天順利開高，不過昨天強勢的傳產股及金融股，今天普遍弱勢，相對的台積電、聯電、大立光等權值股仍維持上漲走勢，也帶動台股一度衝上13,324.86點，再寫歷史新高，但高檔賣壓也隨之出籠，金融股、傳產股普遍走弱影響加權指數終場下跌40點，但仍守住13,200點關卡。

觀察籌碼面，台股今天成交量能維持在2,000億元之上，外資為連二買，單日買超 56.05億元；投信持續與外資對作，今日賣超6.93億元；自營商也買超8.18億元，三大法人合計買超57.25億元，不管是技術面或是籌碼面來看，台股的多頭格局沒有改變。

消息面，瑞銀調高台積電目標價到625元，投信投顧公會理事長張錫說，台積電要到700元，台股後年要上2萬點；其實之前就說過，台積電聯盟概念股會是主流，台股長線多頭格局不變，多頭只是剛剛開始，對於明年的台股樂觀看待，首先是台股配息率非常高，可以吸引國際資金持續湧入，第二台灣電子股占台股市值六成以上，5G起飛加上電動車將成為未來主流，台灣優先受惠，第三是半導體產業，台灣是世界半導體主要供應商，而台積電是全球最強晶圓代工廠；第四明年經濟恢復成長後，外資有非常大回補股票空間，2021年外資將成為新的資金發動機。

就股市長線來說有兩大利多，一是美總統選舉結果大致抵定，二是疫苗的出現可望減緩疫情，加上今年基期較低，明年的經濟成長幅度可觀，而FED兩年內升息機會不大，這些長線利多，將會持續推升股市攻高，逢拉回就是偏多操作即可。

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