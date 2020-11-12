散戶小心!? 新冠解藥卻是股市毒藥？專家揭密…

文/摩爾投顧分析師 王文良

輝瑞宣布研發新冠肺炎疫苗成功，台股買盤，猶如韓劇屍戰朝鮮滿山遍野渴求生人血肉的殭屍朝倖存人類飛奔。這部影集最可怕的地方，不是令人毛骨悚然的化妝與特效，而是多如蝗蟲的殭屍以驚人奔跑速度所形成的殭屍狂潮。

11/12大盤再創新高，疫苗研發利多觸發當下買盤前仆後繼，這個世界有可能因為疫苗使大眾生活回復常軌，但股市卻因此變得更危險。市場於史無前例高檔爆出疫情有解的大利多，真能讓台股更上層樓?還是創造出更多為了追求獲利搶搭多頭列車不計價、不顧一切、不論好壞、什麼股票都買的激情買盤。今天開盤大盤預估量高達2700億，買盤成群結黨看到股票彷彿見人就咬的殭屍。殭屍染病才會想吃肉飲血，但是每個追股票的人看起來都很正常，這就是現在市場最恐怖的地方。在股市打聽到利多的買盤，簡直成群朝血腥味方向飛撲啃食骨肉的殭屍。

這波行情之所以能這麼強，除3月中旬疫情引發危機入市買盤之外，市場的買盤可以天天無中生有，政府鼓勵當沖，天天都超過3成以上的當沖比，當沖比7-8成的股票比比皆是，然而熱絡無比的股市所反映的是經濟現實嗎?川普敗選的原因很多，真正原因並非處理疫情失當，而是失望。4年前投給川普的人，4年後生活並沒有改善，懸殊的貧富差距更加惡化，紓困、印鈔都不過是讓富人與股市受惠。馬路上到處都外送員，是台灣人變得更懶?還是穩定的工作機會流失?股市創新高是政績，若經濟與生活水準跟不上，一旦行情反轉，追高後果不堪設想。

對染病的殭屍，講道理是沒用的。在股市講道理，其實也什麼用，因為大家都在買。但是請切記，歷史上行情由多翻空，往往不是因為利空，而是高檔使人興奮的大利多，利多出盡噴出結束行情。台股不可一四，影集裡殭屍下山時，在山坡都是用滾的。

※本資料由摩爾投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

摩爾投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

自創籌碼內線分析系統

精研七十二種技術分析指標

掌握趨勢、波段操作 多空雙向、靈活進出（更多分析師簡介）

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