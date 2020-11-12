黃勇文｜市場給多方掌聲 萬三成支撐

文/資深分析師黃勇文

近期受到美總統大選出爐與輝瑞新冠疫苗釋出好消息激勵下，美股四大指數皆創下近期新高。市場看好原油需求將成長下，國際原油價格一度飆漲下，讓全球金融市場雨露均霑。台股也是此波上漲的受惠者，最主要是台股基本面持續看好下，加上新台幣升值的效應，熱錢才是台股的王道；美股選後不確定的因素消失後，股市即將回歸基本面的行情，整體來說，台股衝過萬三壓力鍋後，是否會成為支撐，是未來觀察台股重要的焦點。

上周有提前說明，當盤壓縮在區間震盪時，即將產生變盤效應。這就是金融市場不變的道理，而近期受到MSCI三降權重利空下，但是權王台積電(2330)守穩460以上時，對於多頭是無礙。資金則流向傳產、塑化，金融等類股，有時有回到電子族群，其實對多頭而言，能夠類股輪動下，台股才有緩漲的空間。

回到台股加權指數而言，突破高點13,031點後，持續往上揚，今日盤中曾經創上歷史新高點13,324點，表示多頭是屬於相對的強勢。但是漲多了畢竟就要回到修正的走勢。如果未來台股修正後，還能夠守住13,000點的支撐，哪麼這次台股衝過萬三，算是有效的突破。回到全球期待疫苗出爐，是否會帶動經濟成長，這個是不確定性，由於受到疫情持續的發展下去，當央行不在釋放利多、或是熱錢不在釋出時，這時才會知道全球的經濟呈現的真實狀況，金融的系統性風險才會產生。

綜合以上所述，短期台股走在多頭的軌道上；由於季線還是持續往上翻揚，對於多頭而言，台股是屬於相對強勢的金融市場，而漲多的個股自然會震盪拉回，而低基期的個股也開始從谷底翻揚。時序進入第四季後，進入聖誕節旺季需求，加上年底購物需求，是否會帶動個股的拉升空間，投資人須等到拉回時切入布局。

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