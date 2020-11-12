陶文看台股｜多方後繼強勁 高出低進 繼續換手

《陶文看台股》：周四（11/12）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷天大壯】高出低進，繼續換手。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然是「月德吉星」職事的日辰，不過由於正值「往亡日」與「休廢日」之期，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

由於並沒有出現短期間的負能，這一天的天星磁場並沒有像農民曆所說得這麼不堪。

不過由於金星和火星的衝剋依舊，而和「三星匯聚」的刑剋現象也持續，重要吉事的確有必要以另擇他日為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和火星的衝，以及三星匯聚和金星的刑剋，對於投資求財而言，這是種不理想的天星結構。

不過幸運的是，由於太陽繼續扮演舒緩的重要角色，對於投資求財而言，這依舊容易是個看空不空的日辰。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以小紅開出，一路往上攀升，最後收漲180點，站上13262點位置。

【風水渙】的渙散並沒有出現，反而以「渙散」後的「凝聚」展現，這一天展現的是價量齊揚。

卦象占卜的另類觀點就是這麼有意思，仔細觀察後不難發覺還是有許多吻合之處，那就是「……雖然消息面在鼓勵，而市場氣氛卻壓力十足，不過由於空方依舊善意十足，因此……」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷天大壯】是這一天（11/12四）台股投資求財卦象。

這一卦說的雖然是壯盛與聲勢浩大，卻也隱藏著一種訊息，那就是物極必反。對於事務的執行而言，見好便收容易成為理想的趨吉避凶。

對於投資求財而言，同樣也會是如此。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的是壓力，而空方的氣勢也比多方強盛，雖然並沒有出現直接傷害多方，不過動作頻頻的現象也足夠震撼了。

就卦象而言，這一卦的多方雖然氣勢不佳，不過多方後繼力道卻十分強勁，因此資金轉移的現象容易繼續出現，而高出低進，積極換手，依舊是理想的趨吉避凶。

吉利方位：正東方、正北方。

吉利顏色：橄欖黃、藍色。

吉利數字：4、1、3、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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