白易弘｜盤勢創高 續看13,500點

文/華冠投顧分析師白易弘

傳產股及金融股低檔上攻 萬三箱頂變箱底，週三(11日)上漲180.47點，收在13,262.19點，成交金額約2,390億元；外資持續買超153.91億元；投信賣超4.28億元；自營商買超47.33億元，三大法人合計買超196.95億元。

上市櫃公司公告10月營收，連續三個月營收創下歷史新高的上市櫃公司達27家，包括：日月光投控（3711）、頎邦(6147)以及精材(3374)等。10月營收績優生集中在蘋概股、上游半導體、手機零組件以及二線塑化等族群上。展望後市，看好台股在旺季效應、資金加持以及不確定因素暫告一段落，加權指數將持續震盪盤堅，上看13,500點。

技術面部分，週一(9日)跳空過13,000點後，未來原本7月至10月箱型整理的箱頂將是未來的防守點，如下圖所示:

選股方向

11月以來外資一路偏多布局日月光投控，近五個交易日以來買超5.48萬張，帶動股價一路震盪走揚，後續拉回仍可留意。精材在基本面、籌碼面雙利多加持下，11日創下歷史新高來到170元，11月以來連續紅棒上攻，後續訂單展望正向，拉回五日線附近仍可承接。

明(12)日觀盤重點：

塑化及金控股是否續強。 被動元件類股觀察個股奇力新(2456)。 台積電供應鏈相關個股精材及萬潤(6187)。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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