葉良超｜台股高檔震盪

文/啟發投顧分析師葉良超

周一美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech(BNT)宣布，所研發的COVID-19疫苗，在第3階段臨床試驗顯示，對於新冠病毒的抵抗力高達90%。幾乎所有的受試者在注射第2劑的7天之後，都產生了免疫的效果。

市場樂觀預期，病毒疫情應該很快的就會受到控制，消息一出，引發美股瞬間飆升，但終場在利多出盡，於高檔大幅的滑落。周一美股四大指數漲跌互現，道瓊工業指數上漲834點，以29,157點作收，漲幅2.95%。

對此，川普表示，可喜可賀，且對股市的後市表示樂觀，而拜登卻表示，即使通過批准，這疫苗也不大可能會在短期之內普及化。美國總統大選，最終由民主黨候選人拜登當選；但川普至今仍堅持不承認此次的選舉結果。川普在敗選之後，推文表示，這次選舉很明顯的有舞弊行為，揚言將訴諸法律。這事件後續之發展，恐將引發股市再次出現大幅震盪。美國在改朝換代的這段過渡時期，世局動盪在所難免，預估未來二個月時間，股市波幅將加劇。

依技術面觀之，美、台股目前仍維持於高位區整理，後市或有「利多出盡」的可能，因而，預估美、台股上方空間相當有限，未來幾日，或將有逆轉向下的可能。

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