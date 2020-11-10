林建發｜一波到頂走勢還沒完

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天道瓊指數開盤爆漲1,600點，直接再創歷史新高而那斯達克指數也是同步再創歷史新高，收盤卻是兩樣情道瓊指數仍然大漲、那斯達克指數卻是大跌，美股從選前就開始大漲，選後繼續大漲然後再創歷史新高；選舉結果不重要，因為市場已經走出了自己的方向，可以創歷史新高代表多頭就是非常非常的強，所以空頭想要反撲就需要非常非常強烈的表態，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的，美股選後不確定的因素消失後，迎來的一波大行情還沒結束。

昨天台指大漲連漲6天超過700點，沒有受到美股昨天震撼教育的走勢影今天溫和的開平後在平盤上下震盪，收盤小跌收一根小黑K棒，連續大漲不斷創新高的一波急攻在今天暫時告一段落，美國大選前的台股可以自己走自己的路，現在和美股同時都創下歷史的新高，多頭的氣勢真的好強好強，特別是台指期下週三就將到期結算，多頭目前持續軋空頭軋空手，一波到頂的走勢還沒結束，除非明天空頭摜破最重要的多空決戰點13,000點大關。

大盤連續2根超過3,400億元歷史天量的超大量長黑，再加上1根跳空大跌的長黑K摜破橫盤已久的區間，市場看空的人真的變更多了而且多很多，因為紮紮實實的大頭部區就在上面，連續6天大漲超過600點之後突破大大的頭部橫盤區間而且是再創歷史新高，原本沉重的頭部套牢區理所當然就變成強而有力的下檔支撐區，因為市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，台股先創歷史新高，而美股也創歷史新高，強烈表態的多頭噴出行情，一波攻到頂的走勢還沒完。

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