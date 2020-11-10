陶文看台股｜看空不空 後市依舊可期

《陶文看台股》：周三（11/11）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風水渙卦】看空不空，後市依舊可期。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正值「大偷修日」的今天，通宜用事。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

海王星衝剋，神秘點刑剋，一種隱形的不協調天星現象出現了！這是個不吉利的日辰，即便「大偷修日」也最好謹慎面對事務的執行。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和火星的衝剋持續，三星匯聚也和金星處於刑剋狀態，對於投資求財而言，這是種不理想的天星結構。

不過幸運的是，日月處於合相狀態，而海王星也合相太陽，再加上「三星匯聚」也是放六分磁場，對於股市投資而言，代表的機會財利依舊濃厚。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤並沒有反應美股的漲勢，反而出現震盪拉回態勢，此種走勢和【澤地萃卦】的多空架構十分吻合。

不過即便如此，還是無須過於擔憂，因為這只是健康型態的換手盤勢罷了。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【風水渙卦】是這一天（11/11三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是「渙散」，對於事務的執行而言，這是個需要執行停看聽策略的卦象，檢視後再出發才是智者之舉。

對於投資求財而言，雖然也是如此，不過比較傾向於消息面的正確掌握，就有機會營造變化中的機會財利。

就此卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦的多方雖然氣勢頗佳，不過由於並不表態的緣故，因此盤勢的發展恐怕還是容易陷入狹幅震盪的狀態。

就卦象而言，雖然消息面在鼓勵，而市場氣氛卻壓力十足，不過由於空方依舊善意十足，因此調節後的承接應該順勢進行。

吉利方位：正東方、正北方、東北方。

吉利顏色：深綠、深藍、正黃色。

吉利數字：3、1、8、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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