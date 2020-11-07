盧正穎｜選舉變數淡化 台股可望高檔整理

文／永豐投信股權投資部副總經理 盧正穎

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選結果尚未順利出爐，國際金融市場前周已提前偏空反應選舉變數，開票當周反倒一掃陰霾呈現勁揚走勢，主因投資者在兩位候選人中押注潛在選舉結果，且因民主、共和兩黨在國會的席位勢均力敵，制衡力量存在，意味著無論選舉結果為何，大幅加稅與監管規定調整的可能性降低，美股大漲帶動台股亮麗表現。美國聯準會（Fed）維持利率水準不變，雙11優惠與消費買氣預期火熱，研判台股可望維持高檔整理格局，留意個股表現。

美國總統大選已結束，大選結果尚未出爐前，台股雖然在高檔區向上挺進，但成交量略有下滑，市場對於大選結果的變數，如川普已在部份州提起選舉訴訟，是否拉長選舉結果出爐的時間點仍有疑慮，然目前開票情況已有一方存在明確勝選可能性，加上美國經濟數維持良好，如10月份ISM製造業指數躍升至59.3，高於市場預期，加上初領失業救濟金人數持續下滑，儘管刺激經濟方案在國會推動受阻，美國經濟狀況依然朝向正面發展。

此外，美國聯準會也在上周四（5日）會議重申，維持利率水準於0％～0.25％區間，並將致力使用所有工具支撐美國經濟，以實現充分就業和穩定物價的政策目標，維持目前的資產購買速度，也未改變每月購債計畫，聯準會利率決策動向並未將總統大選作為會議焦點。

受到美國大選結果膠著，國際美元轉弱，台幣跟隨人民幣、日圓、韓圜等亞幣走揚，帶動上周外資熱潮回流湧入台灣資本市場，其中，雖然部分外資買進反向ETF，但亦有鎖定撐盤族群金融股、電信股，及部份高殖利率標的等。

觀察台股後市，在外資轉賣為買，回補股票下，仍以正向看待，之前漲多的傳產股可能會先進入休息，蘋果新機發表後買氣不俗，加上美國科技股在上周的強勁上漲演出帶動，資金回流電子股，類股輪動態勢明顯，惟需留意，市場資金雖然充沛，但高檔追價力道仍有限，美國大選結果出爐前，股價橫向震盪，仍以個股的表現為主。

iPhone 12上市、雙11購物節啟動年底消費旺季的到來，年底至明年第一季為傳統消費旺季，特別在今年遭逢疫情消費壓抑過後，是否在這波新品與購物優惠下帶動消費力爆發，銷售與消費數據值得關注，也成近期台股投資布局焦點。

台股持續高檔震盪，但類股輪動表現上宜留意產業與個股投資價值，消費熱潮外，美國大選若由目前贏面大的民主黨領軍，可望帶動新能源投資熱潮，加上中國十四五經濟規劃著重綠色轉型及5G、人工智慧等新基礎設施未來五年發展重點，後市投資上宜留意包括如蘋概股、5G發展、新能源與綠能股、電動車、車電電子等相關標的。

盧正穎｜蘋果新機帶動市場 需留意三干擾