大咖被抓包！這2檔嘴上說不要 卻偷偷反著做

「欣興」失火，究竟可以燎原，還是趁人之危的好時機呢？

今年是台股的大多頭年，卻也是某些股票的落難年。落難股王─大立光，受到疫情與華為禁令的影響，股價從高高在上的5210元跌落神壇，持續向下挑戰每一個整數關卡。10月中旬，8大外資更是趁機打落水狗，連袂調降大立光的評等，最低目標價甚至下看2815元，完全不給一點面子。

但最奇妙的地方往往就在這裡，外資常常口是心非，嘴巴說不要、身體卻很誠實，明明這目標價都還沒到，最低點僅來到2945元，可外資卻在降評之後，從10/16開始，連續6天進行買超，令大立光短線反彈將近1成。目前的大立光雖然仍未脫離底部區，但已經可初見築底的型態，只要先將3000元守穩了！長線底部區就大致成立了！

而同樣的例子，我們也可以套用到欣興身上，多事之秋的欣興，先是因基本面問題，遭里昂證券降評，接著又發生山鶯廠火警，令股價接連重挫，美系外資甚至將目標價砍到64元。

第一個與大立光有異曲同工之妙的地方是，這個目標價始終只有「趨近」，而沒有成真。第二個相同的地方，當然又是外資囉！就在股價最趨近目標價，欣興長黑破底那一天，外資進來了，且當天買最兇的，正好就是美系外資。或許有人會認為，外資這樣玩兩手策略，對於它的信用不會有負面影響嗎？那麼我要請問各位，究竟是一份研究報告的信用重要，還是公司賺錢重要？答案應該不言可喻了！反正散戶都是看新聞、憑感覺投資的，只要外資出個看壞的報告，市場自己就會帶風向，讓欣興崩跌，讓外資撿便宜，不是嗎？

不過現在的欣興，真的算「便宜」嗎？失火的山鶯廠約佔欣興整體營收的6%，假設這起火警為重災害，以2倍來評估，將欣興的股價打個88折，正常來說，至少還是應該有個7字頭的水準，但欣興卻超跌至6字頭，難怪外資會開始偷偷買進。且在禮拜五的時候，投信也悄悄加入買超行列囉！

如你所見，市場就是這麼凶險，法人就是這麼奸詐，因此在投資市場中，保持獨立思考、理性判斷的能力，是非常重要的。人云亦云的下場，只會讓你在多數時候，淪為法人大戶的盤中飧、嘴邊肉！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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（中時新聞網 編輯、 吳美觀 、文、分析師林鈺凱 ）