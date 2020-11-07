陳忠瑞｜變天與變盤？

瑞展產經董事長陳忠瑞

歷史最尖銳、混亂的美國總統大選結果拖延、進入法律訴訟，其中一陣營拒絕認輸，選前預測最壞的情況出現，很多經濟學家、研究機構不是預言美股要跌10％？大選變天、股市變盤，有機會同時共舞。

夾帶零利率充沛的資金等不及回到股市，瞄準未來趨勢產業依舊堅定前行，包括電動車、車用電子、5G通訊、物聯網、工業4.0、智慧城市、AI醫療、雲端運算儲存等等，以上趨勢產業的共同點就是都需要「晶片」，半導體儼然是人類食衣住行育樂的根基，世界已到「沒有晶片萬萬不能」的時代，半導體已成國安、國家最重要的資產。

近期半導體重大事件，如Nvidia以400億美元欲併購ARM，AMD以350億美元欲收購Xilinx，兩件天價的併購金額，凸顯半導體產業的重要性。Intel公布4Q不佳展望，股價跳水逾10％，AMD反向成長，顯示半導體巨擘的製程困境，CEO鬆口考慮外包台積電，已經是指日可待。

IC設計公司搶奪8吋晶圓廠產能已經無所不用其極，市場預估缺口普遍高於一成，晶片代工漲價已勢不可擋，而本波晶圓代工榮景，已經不再是季節性、循環性，而是「結構性」問題，如果IC設計公司沒有認清事實，可能要倒大霉了。

舉例來說，現在要新建一座產能5萬片的8吋晶圓廠，無塵室、設備、機電和廠房就耗資約20億美元，加上約五～六年折舊攤提所費不貲。而5萬片晶圓代工營業額大約也是2.5億至3億美元，蓋新廠新增營收等於建廠成的折舊費用，尚不計入材料、人事、水電、研發等成本，所以除了台積電蓋先進製程新廠外，其他如格芯、世界先進、聯電、力積電等，沒有科技廠商願意蓋廠，因為蓋廠等著大賠。

一般晶圓廠是資本技術密集的產業，長期以來處於低毛利，如果無法改善毛利將無人願意投資，而晶片需求量逐年大增，應用愈來愈廣，高頻高解析晶片的die size也愈來愈大吃掉很多晶圓，供給需求出現黃金交叉的逆轉，晶圓代工產業「結構性改變」時代悄悄來臨。晶圓代工漲價，讓晶圓廠「有利可圖」願意再投資，整體半導體產業生態系統才能健康發展。

撇開紛紛擾擾的政治，回歸經濟面的探討，IMF微幅上修今年全球經濟預估衰退4.4％，明年則估成長5.2％。其中今明兩年預估美國-4.3％、+3.1％，歐元區-8.3％、+5.2％，中國+1.9％、+8.2％，在今年低基期下，明年都幾乎巨幅成長。中國公布第三季GDP年增率4.9％，今年至第三季就已經轉正，全年應接近2％，表現也相當好。美國第三季正成長31％，歐元區也正成長12.7％，顯示各國經濟皆從第二季谷底V型反彈。

近期公布國內總體數字表現良好，國發會公布9月景氣燈號再度出現綠燈，連續兩個月綠燈印證台灣景氣已經穩定好轉，景氣綜合判斷分數再增加至27分，領先指標年三月超過1.6 ％，今年景氣燈號從4、5、6月景氣分數18分谷底之後，明年第二季更可能會出現紅燈或黃紅燈，所以此波循環持續在往上走。

主計總處近日也公布第三季GDP成長3.33％，為2018年第三季以來最高，大幅度高於8月份預估的2.01％。中經院近日也上修今年經濟成長率至1.76％，明年3.42％，明年GDP比今年高很多，尤其明年上半年經濟指標將非常出色。

在資金面依舊非常充沛，央行公布最新9月的M1B年增率12.1％，M2為7.15％，M1B是10年來新高，M2則是11年來新高，M1B跟M2的開口一直在擴大當中，在股市資金強大動能下，股市要有較大的修正，可能性不高。

美國大選後，不確定性因素終將消除，景氣循環依然前行，資金終將回歸股市，所以這段中段整理，個股輪流回檔，趨勢產業宜趁回檔逢低買進。

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