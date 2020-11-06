賴昇楷｜美股選情變數漸除 台股站穩萬三可期

文/華冠投顧分析師賴昇楷

前周歐美第二波新冠疫情惡化造成全球股市急跌時，曾指出「大盤止穩會有先兆，觀察指標就看「成交量何時急縮」，跌勢過程一旦成交量急縮至各個短期均量之下，往往代表短線賣壓已經有效消化，屆時盤勢將很容易止穩甚至展開強彈」。

周一(11/2)大盤出現成交量降到所有均量之下的止穩訊號，隨後盤勢如預期展開強彈，五個交易日連續上漲呈現V轉走勢，不僅收復前周跌幅還有找。雖然周五(11/6)大盤最高點來到12,999點後，受到近幾個月來每逢接近「萬三」關卡就會急跌引發的逢高拋售賣壓，以及短線漲勢過快累積的獲利了結賣壓影響，再度止步於「萬三」關卡之前，不過周線仍然大漲427點，高低點相差519點。

本周大盤沒過「萬三」並非壞事，因為美國總統選舉雖然結束但是最終結果尚未塵埃落定，一旦大盤直接突破卻又來個美國選舉爭議利空導致回檔，反而容易形成型態上的「假突破」，到時如果引動技術性賣壓大舉出籠將會更加麻煩，因此關前止步消化一下高檔賣壓才是多頭最佳作法，由此也能看出多頭控盤確實穩扎穩打。

當前多頭控盤穩健，後續還有美國第二輪抒困案、歐洲央行12月新寬鬆政策…等振興措施接著報到，另大盤自7月下旬進行箱型整理至今已經超過一季，每年第四季到隔年第一季又是台股傳統旺季，估計大盤再迎歷史紀錄只是時間問題，一旦漲勢真正啟動，後市行情欲小不易。

前周提到「歐美二次疫情雖然拖累股市行情，但也助益自行車及健身器材兩大產業，看好相關受惠股業績成長力道」。本周自行車零件廠桂盟、利奇以及健身器材岱宇，股價紛紛領先走揚創新高，後續關注Q3財報及10月營收的表現。

本周IC設計由高價的聯發科、矽力-KY、祥碩、世芯-KY、立積等率先轉強，整個族群後續可望輪動表現，可留意矽智財廠晶心科、CIS及滑鼠IC出貨佳的原相、視訊及安控IC訂單旺的松翰、網通及TWS晶片需求強的瑞昱等。

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