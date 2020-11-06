郭憲政｜多面向觀察台股

文/啟發投顧分析師 郭憲政

股票市場每天的變化基本上不大，但只要時間一拉長，就可以察覺不一樣。也就是說，不能單用一天的漲跌來推論未來走勢發展，一定要從整體K線圖觀察，並比較蘋果與台股過去一段時間的漲跌，運用價量分析、觀察重要的熱門看盤股等多面向，才能對未來台股走勢做出合理的研判。本文試就這幾個面向逐一加以解析

比較蘋果與台股，蘋果股價在8月31日一分為四後，跌幅達14.3%。反觀同一時期，加權指數則是上漲2.8%。蘋果一向是台股的領先指標，蘋果領先台股下跌，是否意味著台股跟跌的機率提升。 價量分析，量為價的先行指標，細究量價的關係，以週線來看，自8月中旬開始迄今，均是下殺出量、反彈量縮的格局，可見在這近三個月期間，主力做手在高檔係採「邊拉邊出」的操盤模式。 散戶融資餘額，大盤在高檔，散戶的融資餘額也在高檔，已達1,320億元。 外資借券賣出餘額，外資借券賣出餘額自8月10日迄今，才三個月不到，就大增106萬1,901張(700萬7,837張到806萬9,738張)。外資在加權指數高檔所做的動作，已十分明顯。 月線趨勢轉折，道瓊指數與加權指數11月及12月趨勢轉折均是扣高。 觀察重要的看盤股，如手機零組件、高價電子股、蘋概股不僅沒過高，甚至反向下跌。例如股王大立光(3008)，玉晶光(3406)股價斜率向下。在此舉幾檔重要個股空抵區給投資朋友做參考: 玉晶光空抵區位582~627元;台積電(2330)波段低點反彈0.618位451元，7月28日k高466.5元為絕對空抵;聯發科(2454)空抵位680~763元;國巨(2327)空抵位382.5~403元。穩懋(3105)自低點255元反彈0.618位319元。

綜上的分析與說明，要明白趨勢只要一啟動，是很不容易被扭轉與改變。投資人必須意識到，既然市場已慢慢轉向空方，投資人就必須站在空方做思考與應對，切勿再行追多，而該逢高減碼多單，降低多單的部位，才是上策。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

延伸閱讀：

郭憲政｜留意蘋果股價技術性過熱空抵區

蘋果續創歷史新高 那指走揚

藍慶賜│5G需求帶旺被動元件