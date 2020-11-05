莊佳螢｜股市回歸基本面 多頭格局不變

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

美國總統大選，選情變化莫測，目前由拜登暫時領先，只要內華達州選舉人票6票全拿下，拜登就剛好270票過門檻入主白宮，美股這三天已經明顯有資金先卡位，連續三天呈現反彈，4日道瓊指數大漲367點，那斯達克指數大漲430點，費城半導體指數大漲81.49點，預計這兩天選舉就會有結果，接下來股市將回歸基本面，昨天晶片商高通的財報非常好，盤後大漲13%，半導體類股可望持續扮演主流。

今天台股在高檔震盪，被視為拜登概念股的太陽能、生技股等，也都有買盤卡位，加權指數尾盤急漲50.9點，成功站上12,900點關卡，台股終場收在全日最高 12,918.8點，但成交值僅有約1,750億元，還沒爆量2,000億元之前，可望維持短多走勢。觀察籌碼面，外資已連續四天買超台股，今日大幅買超153.71億元；投信則轉為賣超9,368萬元；自營商買超18.25億元，為連3買，三大法人合計買超 171.03億元，籌碼面明顯偏多。美總統大選將在這兩天確定結果，股市不確定因素可望解除，加上雙11購物節將到，可望再度刺激消費，帶旺景氣，相關概念股可留意，這對股市也是正面消息。

不管是哪一位總統當選，中美衝突已成為趨勢短期內難有大幅改變，未來五年台灣為全球科技產品供應鏈重心，選後5G跟智慧型手機概念股可望上演慶祝行情。等選情大致底定後，全球股市將回歸基本面，台股跟國際股市都可望再上攻一波多頭行情，遇到拉回就是逢低布局的好時機。

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