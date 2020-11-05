白易弘｜美大選大勢底定 蘋概與半導體再起

文/華冠投顧分析師白易弘

4日上漲131.89點，收在12,867.9點；外資持續買超 61.43 億元；投信買超 10.28 億元；自營商同步買超 27.45 億元，三大法人合計買超 99.18 億元。

在美國總統大選大勢底定後，可預期紓困方案將順利過關，未來一個月將迎來不確定因素移除後的多方走勢，台股將由蘋概與半導體類股帶領續攻前波高點13,000，台積電(2330)與聯電(2303)已先行表態。

技術面部分，經歷上週拉回修正後，週一(2日)收下影線、週二(3)日收紅棒聯同上週五做成晨星組合，屬於短線多方轉強攻前高訊號。未來在不確定性因素排除後，將有機會上攻13,000點，只需維持2,000億元的量能即可達成。

選股方向

上緯投控(3708)布局風電材料市場有成，新切入的碳纖維拉擠碳板出貨持續放量，公布10月營收11.5億元，比去年同期大幅成長1.18倍，較9月增加3.7%，連續三個月單月營收衝破10億元大關，已經連續七個月打破單月營收歷史紀錄，以獲利面來看，第2季稅後純益2.5億元，季增率高達4.58倍，換算單季每股純益達2.73元。

車用概念股的同致(3552)終於轉盈，公告自結9月EPS達0.90元、8～9月EPS達1.36元，一舉弭平上半年損失。第四季步入產業傳統旺季，加上市場傳出同致開始供貨特斯拉的利多加持，法人樂觀同致第四季營收獲利將攀全年最高峰，全年獲利財報可望「黑字」（獲利）做結，終結過去兩年半以來的虧損低潮。

5日觀盤重點

風電太陽能個股能否轉強。觀察個股上緯投與聯合再生(3576)。 台幣升值連動的資產概念題材個股。 被動元件類股是否續強。 技術面轉強焦點個股精材(3374)。

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