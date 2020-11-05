黃勇文｜市場渾沌不明 觀望面對

文/資深分析師黃勇文

近期受到美國大選影響，尚未產生新任總統前，如果開票結果尚未底定時，對金融市場將產生不確定因素，會使美股劇烈震盪，連帶影響台股資金動能。

後續一旦結果出爐，金融市場將回歸正常軌道，外資本身連續三個交易日加碼台股，是否對未來情勢已經了然於胸，也是值得觀察的方向。畢竟資金才是市場的老大，當美國選舉過後，不確定因素結束，資金將再度回流到金融市場，美股上漲動能是對於企業的減稅政策，未來美股是否能帶續全球股市續強，將會是多頭最大的挑戰。

回到台股本身，連接台股上升的箱型高點在7/28的13,031-9/16的13,021-10/22的12,997點，幾乎高點壓力漲升力道不足，而連接箱型的低點在8/20的12,144點-到9/25的12,145點，下方有強大的支撐動能。都是三個月台股再此區間震盪，當然震盪幅度越來越小時，表示多空即將在表態，投資人可以注意此趨勢轉變。

從目前外資積極回補台積電(2330)，讓台股多頭趨勢有穩定股民的作用，資金轉向受惠5G受惠題材、綠能產業、半導體光學族群都是表現的空間，加上第三季財報，與10月陸續營收公布，預期業績成長股、加上法人著墨，個股仍有表現的空間。

綜合以上，大盤表現穩中透強，個股業績表現為主。陸續營收公布下，台股將面臨高位階股價的修正，當然國安基金都在無時無刻關心台股的走勢，短期較無大幅修正的可能性，主要是熱錢支撐全球的金融市場。當企業獲利能力持續上揚時，而且疫苗即將在明年問世的情況，多頭還是有上揚空間。

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