陶文看台股｜高出低進 依舊適用

《陶文看台股》：周四（11/05）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山澤損卦】高出低進，依舊適用。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正值「大偷修日」的今天，除了不宜「入宅」外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

山雨欲來風滿樓，指的是即將發生的變數。

這一天的天星現象雖然沒有出現短線上的負能，不過一種詭異的氣氛不容小覷。

水星和土星的刑剋進入嚴峻期，對於事務的執行而言，謹言慎行是必須，稍安勿燥也是不可或缺。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星即將進入火星衝剋區，而太陰星的刑剋將會在下半場出現，即便海王星扮演舒緩角色，對於投資求財而言，還是有必要提防利空出盡後的賣壓。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以小紅開出，上半場都在平盤上震盪，中場後盤勢攀升，最後以上漲131點作收。量能依舊可觀，這是個價量齊揚的盤勢，卻也出現不宜忽視的猶豫氣息。

【火山旅】卦象中旅人的無奈氛圍出現在上半場，而短線有利可圖的現象卻也出現在下半場。

不過有個訊息投資人是否掌握住了？

那就是「………由於繼續大漲的元素並不明顯，因此與其追高，不如務實買賣，營造短線區間機會財利為先………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【山澤損】是這一天（11/05四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是規避風險和減損爭議，對於事務的執行而言，這是個宜放慢腳步，步步為營的卦象。

對於投資求財而言，雖然也是如此，不過短線有利可圖的現象依舊明顯。

就卦象中的多空架構角度觀察，雖然卦象中的空方氣盛，並且動作頻頻，按理說這應該是個不吉利的卦象。

不過幸運的是，由於多方後繼力道頗盛，同時也獲得了空方的善意支持，因此反向運作的投資人該醒醒了。然而也不但表從此翻揚而上，不過卦象中的市場追價意願出現了，對於盤勢而言代表的是下跌不易。再就卦象中的低階訊息明顯看來，高出低進的策略依舊管用。

吉利方位：東北方、西南方、正南方。

吉利顏色：咖啡色、淡黃色、紫色。

吉利數字：1、9、2、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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