林建發｜台股走自己的路

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天不管是道瓊指數還是那斯達克指數都是漲，道瓊指數漲的多一點、那斯達克指數漲的少一點，美股大選前的選情陷入膠著，選前押寶性的買盤大舉進場是各擁題材；只是短線不管是道瓊還是那斯達克，不斷的破底目前只是暫時止跌，特別是美股還處在歷史的絕對高檔，這是空頭的機會，所以空頭想要反撲就需要更強烈的表態，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的，選前美股多空或許不急著表態，選後不確定的因素消失後，終將會贏來一波大行情。

昨天台指大漲拉出長下影線，今天趁勢再跳空開高走高維持高檔狹幅區間震盪，收盤大漲再收一根紅K棒，連續2天大漲凸顯短多的反撲氣勢並不弱，美國大選前的台股可以走自己的路，除非美股出現連續性的大跌，台股才會被迫受到連動性較大的拖累，偏偏美國大選的選情是膠著，甚至是選後也可能會有一些意料之外的情況發生，導致現階段的台指多空都沒有明顯的表態，多空雙方是互有勝負差不了太多，明天將會是最重要的多空決戰點。

大盤連續2根超過3,400億元歷史天量的超大量長黑，再加上1根跳空大跌的長黑K摜破橫盤已久的區間，市場看空的人真的變更多了而且多很多，因為紮紮實實的大頭部區就在上面，重回橫盤區間後現在又來到大大的頭部橫盤區間的中間點附近，台股要再創歷史新高並不是遙不可及，而衝關的多頭指標緊盯著台積電、鴻海就對了，但畢竟市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，美股大選前的走勢與台股的連動性會降低，台股能不能再度挑戰歷史新高，就要看選後的美股怎麼走了。

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