陶文看台股｜順勢而為 見好便收

《陶文看台股》：周二（11/03）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風水渙卦】順勢而為，見好便收。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「歲德吉星」職事的「月建日」，由於日值「往亡日」的緣故，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

天星圖日辰吉凶：

金星釋放出吉利的合相磁場，這是個吉利的日辰。

雖然水逆繼續與土星刑剋，而太陽也和天王星繼續對沖，不過只要依舊計畫按部就班，這一天依舊值得做該做的事，無須有太大的忌諱。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

這是個短線有利可圖的日辰，只因為金星的磁場出現短線上吉利能量。

不過水逆磁場並不理想，而天逆能量也不佳，木星與火星的刑剋處於尾聲階段，因此即便出現短線上的亮麗，也不會是追逐行動的號角。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以小紅開出，隨即下跌至盤面下，經過了一整場的盤面下震盪，尾盤出現拉抬氣勢，最後以上漲近50點作收。

【水風井】的卦象特質完全出現在盤勢中。「………歸現實面，反彈上漲順勢調節，下跌或急跌同樣值得站在營造短線財利的買方………」，收盤後檢視果然如此。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【風水渙】是這一天（11/03二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是聚與散的故事。柳絮欲停風不住， 杜鵑聲裡山無數。風吹物散，風停物聚，對於事務的執行而言，代表的是務實與順勢。

對於投資求財而言，也同樣如此。因為消息面而挫落，也同樣有機會因為消息面而奮起。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然空方主事，不過空方要不是氣弱，就是展現善意，而處於氣盛的多方，即便步調凌亂，然而短線有利可圖的現象十分明顯。

就卦象而言，這是營造短線機會財利的絕佳卦象，順勢而為，見好便收。

吉利方位：東南方、正北方、正東方。

吉利顏色：芥末綠、藍色、橄欖黃。

吉利數字：5、1、3、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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