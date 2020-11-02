iPhone 12 推換機潮？這三檔值得關注

Iphone12從原本的不看好，到預購量超乎預期，不斷讓投資人聯想到相關供應鏈將受惠額外的拉貨潮而紛紛上修獲利預估，但是就我的觀察來說，其實我並沒有很看好IPHONE相關供應鏈能再次成為市場主流，但是「穿戴裝置&居家配件」的蘋概股反而更有看頭！

預估量超乎預期！仍難以爆發性成長

首先，APPLE本身就已經轉型，逐漸降低消費性電子產品營收比重，並且致力於提升服務項目營收比重(見圖)。

其實這個狀況從2019年開始就已經顯著發生，且IPHONE營運的部份為了迎合消費者以及使用者數量，也開始配售較便宜的中階產品。

再來關於預購超乎預期因此催促代工廠增加訂單的部分，也不要太過樂觀，因為根據資料，估計iPhone 12與12 Pro開賣後首週末銷售量為700～900萬部。過去iPhone 11系列首週末銷售量為1,000～1,200萬部、iPhone 6S系列的為1,300萬部、iPhone 6系列的1,000萬部， 因此這一次增加訂單主要是 APPLE 在初期預估數量上偏低 ，導致備貨不足才需要增加訂單數量，而對台廠而言，這一波蘋果預購熱，很可能只是短線反彈，因為整體出貨量仍低於去年，在公司獲利評價上，僅是上修，但是要到往年爆發性成長的榮景難再現。

看好「非手機類蘋果概念股」成長空間

但是大家也不用過度灰心，認為台灣的蘋概股全部都不行，從蘋果營收比重圖中也可以注意到的是「穿戴裝置與居家配件」的營收比重正在升高，MAC的表現也還不錯，也就是說「非手機類蘋果概念股」才是真正要關注的對象。

大家都知道，蘋果本次推出iPhone 12不再隨機附贈充電器與Ear Pods耳機，因此在這個狀況下勢必也將變相推升Air Pods跟旗下品牌廠Beats新款頸掛式無線藍牙耳機「Beats Flex」，因此Air Pods跟Beats Flex供應鏈就非常值得大家關注。

而台廠涉及藍芽耳機的廠商非常多，但是多數營收比重都不高，在這邊提供三檔營收比重較高的蘋概藍芽耳機概念股給大家去追蹤並且留意。

股號 股名 相關產品 營收

比重 展望 6558 興能高（6558） 小型鋰高分子電池模組 65% Ｑ3客戶開始放量 3376 新日興（3376） 耳機盒軸承 40% 美系藍牙耳機出貨回溫 2439 美律（2439） 揚聲器、免持聽筒 16% 新品開始出貨2021比重拉升

(本篇文章為微股力達人：范振鴻分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。

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