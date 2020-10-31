盤中零股交易》券商優惠懶人包 這幾家最低1元手續費

10月26日是台股開放盤中零股交易的日子，過去小資族想買高價股，只能寄望台股盤後那一次的撮合成交機會，但在新制度上路後，小資族的零股買單，將多出87次成交機會。

不過，因為目前在券商買台股的手續費最低門檻為20元，此門檻可能讓小資族陷入雖然可用小錢當高價股股東，卻必須付出約3倍成本的窘境。舉例來說，下周新制上路後，小資女Vicky若以日前台積電（2330）收盤價452元買入台積電10股，儘管她用4,520元就可成為台積電股東，但卻要付20元的手續費，費用率為千分之4.42，相較起一般交易費用率為千分之1.425，費用率成本飆升至3倍。

為了減輕小資族負擔，包括：國泰證、統一證、華南永昌證、新光證、元富證、元大證、宏遠證都已取消最低門檻20元的限制，推出盤中零股交易手續費最低1元的優惠；此外，第一金證券同樣取消最低門檻限制，盤中零股交易手續費最低則為2元。

優惠活動 券商名稱 盤中零股交易手續費最低1元 國泰證、統一證、華南永昌證、新光證、元富證、元大證、宏遠證 盤中零股交易手續費最低2元 第一金證券

資料來源：記者整理

同樣是買入10股台積電股票，Vicky若透過取消最低手續費門檻的券商買零股，以目前市場電子下單折扣殺到最低的2.8折來計算，手續費只要2元。（4,520元X0.001425X0.28=1.8元）

部分券商儘管沒有取消最低20元的手續費門檻，但也推出不同的優惠活動，想鼓勵小資族投入台股，像是凱基證、日盛證，分別推出LINEPOINTS、7-11商品卡、Apple Watch S6等抽獎活動。

券商名稱 台股盤中零股交易優惠 凱基證券(限新戶) 即日起至2020/12/31止，透過指定連結完成線上開戶者，並完成任一筆盤中零股交易即可獲得LINEPOINTS 1,000點抽獎機會，名額30名 凱基證券(全用戶) 即日起至2020/12/31止，綁定凱基LINE官方帳號並完成任一筆盤中零股交易即可獲得一次抽獎機會，以此類推。頭獎：Switch Lite一台、普獎：LINEPOINTS 1,000點（120份）、集氣加碼抽：滿50人加抽一台美國Drinkmate氣泡水機 元富證券 2020/10/26～2020/11/30開立證券交易帳戶，並完成5筆盤中零股交易者，可獲得7-11商品卡100元。 日盛證券 2020/10/26~2020/12/31完成盤中零股電子交易就有機會抽獎，獎項分別有Apple Watch S6一名、漢來海港城貳千元禮券乙張共2名、日盛好集利點數50～1,000點不等共415名。

資料來源：記者整理

至於尚未推出盤中零股交易優惠的多家券商，部份表示相關優惠活動正在研議中。

除了要留意買零股費用率比例可能墊高的問題，投資人在買零股時也要特別小心交易單位是否有選對，若將10「股」選成10「張」，恐怕會成為網友口中的「一日大戶」。為了避免營業員與投資人間，因為買進一股或一張可能產生誤會與糾紛，盤中零股交易只能透過電子下單的方式進行，投資人一定要自己睜大眼。

至於新制上路後，螞蟻雄兵的力量將對台股產生什麼影響？國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，新制上路後零股交易熱門標的，應該會與過去盤後零股交易及券商的定期定額買台股熱門標的類似。永豐金證券副總經理黃烽旗也預估，小資族透過買零股投入市場，首選應該還是高價的龍頭股，可能強化市場資金集中度高的情況。

文章來源：今周刊

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