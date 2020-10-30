郭憲政｜「雙轉折」後的台股後市

文/啟發投顧分析師 郭憲政

加權指數從低點8,523，上來，本週為第33週(費氏33);本週亦為高檔盤整第14週(費氏13)，故稱為「雙轉折」。我們再從幾個方面觀察:

美股(道瓊指數)近期是一路向下(斜率向下)，加權指數卻是横盤整理2~3週。眾所皆知，美股是台股的領先指標，美股如此，台股焉有不跌之理? 重要權值股台積電(2330)領先大盤破5日線、10日線、破月線，並回測季線，這告訴投資人不可過度看多電子類股。 除台積電外，盤面的主流指標股如玉晶光(3406)季線開始下彎，季線形成蓋頭反壓，自8月18日跌破季線後，始終站不上季線。人氣股欣興(3037)則連二天出量大跌，跌破所有短中期均線(10日線、月線、季線)，其他人氣股如安集(6477)、精元(2387)、上緯投控(3708)、美德醫-DR(9103)等，成交量都很驚人，此時投資人就要理性思考，這些匯集人氣的股票，其基本面與公司獲利能力真的如報載般美好，還是股價已過度炒作?

目前大盤仍在高檔，上述這些指標股、人氣股均已領先下跌，甚至出現連連重挫。投資人要思考的是，一旦大盤隨著美股跟跌的話，這些指標股、人氣股、熱門電子股是否會「覆巢之下無完卵」而加速下跌?投資真的要具備風險的意識，股票漲多就是最大的利空。許多個股在今年都有2倍甚至數倍的漲幅，該提前反映的利多是否已反映完畢?哪怕基本面與題材面再好、再誘人，只要股價位階太高，就不宜再追多買進，反而應該要逢高減碼賣出，這才是正確且保平安的作法。就特殊技術分析而言，「雙轉折」的意義是「多空」的分界點。本週美股重挫，昨日台股跌破月線、季線，轉折是向下或向上，已十分清楚明白了。

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