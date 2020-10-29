莊佳螢｜短空長多 拉回是長線佈局好時機

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

昨晚美歐股市再度震盪下跌，法國總統馬克宏宣布全國封城一個月，讓歐美股市擔心疫情嚴峻再度下跌， 台股今日跳空大跌逾200點，摜破季線支撐，一度失守12,600點關卡，午盤過後逢低買盤進場，帶動指數跌幅收斂，今天雖然下跌，但是再度展現抗跌力道，終場指數收在12,662點，下跌130點， 成交值放大至1,878.9億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資今天加大賣超力道，賣超160.99億元，呈現連 5賣；投信賣超7.64億元；自營商同步賣超19.54億元，三大法人聯手賣超188.16億元。雖然發人因為疫情跟大選明顯縮手，但是台股收盤拉出81點下影線，而且指數雖然大跌，但是中小型股明顯表現較為強勢，台股弱中透強相當明顯。

最近行情較為震盪，先前就不斷分析美總統大選是主要因素，新冠疫情只是末段，等明年初疫苗開始施打，疫情影響將會越來越小。按照過去經驗自1980年以來，美國10次大選股市表現，選後三個月上漲率80%，10次有8次都是上漲，這一次判斷也是漲，原因是明年的經濟前景預測普遍認為成長超過2成，所以選前股市的拉回，將會是短空長多，是絕佳的布局買點。最近一直強調台幣，資金前進台灣趨勢明顯，關鍵就在台積電在台灣創造的半導體聚落。

今年9月世界半導體化學品頂尖供應商之一的日本德山化學與台塑宣布，雙方合資各50%成立台塑德山精密化學，生產電子級IPA(異丙醇)，用在晶圓代工清洗溶劑，而且鎖定5、3奈米先進製程，接著10月日本信越化學，三菱瓦斯化學，也傳出在台中蓋廠，都是瞄準台灣的爆發需求，美日大廠相繼前進台灣設廠、獵地，主要就是中美衝突不是短時間可以解決，台灣除了台積電加碼投資設廠，還有轉單跟台商回流題材這都對實質經濟幫助很大，講到重點了，如果實質經濟在未來5年將會起飛，那台股多頭趨勢將會確立，未來股票還會更貴，現在拉回不做布局，難道要等之後再去追嗎？所以眼光要放遠一點，短線的拉回不要恐懼，要勇敢進場買股票。

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