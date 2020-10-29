黃勇文｜以盤代變，台股分勝負

文/資深分析師黃勇文

近期美國大選前夕，緊張的氣氛影響全球的金融市場，加上進入秋冬季節，疫情又有升溫的跡象，歐美國家連續新增病例創下近期新高，法國、德國相關封閉邊界，二次流行升溫的跡象，讓歐美股價走勢疲軟。股市最怕不確定因素，而美國四大指數都已跌破季線的支撐，雖然之前跌破又站上季線，改變上漲的模式；台股加權指數則是 12,100-13,000點之間大區間震盪整理，等待國際情勢明朗後，多空自然會分出勝負。

近期新台幣匯率逼近28.5元，產生了匯損的公司，加上有重要的法說會，將會影響個股的表現；尤其是已經公布財報的公司，應先行的避開下跌走勢。通常第四季都是傳統的消費旺季，但是股市已經走到相對的歷史高檔，而受到新台幣回流的影響，相關台灣房地產價格持續上揚，是否會有磁吸效應，將金融市場資金抽離股市，是未來投資人必須注意的方向；畢竟熱錢才是股市成長的動能，當資金潮降溫時，股資人須審慎面對盤勢。

近期疫情持續升溫，防疫概念股又成為盤面新焦點，太陽能族群投資受到美國候選拜登勝選將帶動綠政策的發展之下，漲勢也是近期的焦點，中小型股不占權重的股票，比較可以受到市場的關注。護國神山台積電(2330)是近期第一次跌破季線支撐，未來多頭想要延續多方架構時，自然季線就不容易摜破，否則會容易引起空方的賣壓。

綜合以上所述，受到歐美股市影響，台股短期行情陷入膠著，等待盤面進入多空最後的表態，待諸多不確定因素消失時，整體多空才會有明確的走勢，想脫離大箱型區間，一定會有金融事件的發生，讓我們拭目以待。

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