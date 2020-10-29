白易弘｜美國大選觀望量縮 拉回佈局車用與綠能

文/華冠投顧分析師白易弘

週三(28日)指數下跌81.26點收在12,793.75點，成交金額1,783.9億元；外資賣超72.8億元，為連四賣；投信賣超9.01億元；自營商賣超56.4億元，三大法人合計賣超 138.2億元。

在美國總統大選結果出爐前，外資買盤仍是觀望為主，12,696點成多空重要關卡，原則上選股才是重點，第四季主流就是晶圓代工三雄與綠能族群，其餘類股輔攻點綴，新轉機題材則是車用相關題材，車用電子部份可特別留意旺宏(2337)的nand flash題材。

技術面部分，加權指數攻上季線後，一直處於量能不足的狀況，未來一週仍將是量縮盤整狀況，目前防守價位就看季線是否能發揮效果。

選股方向，太陽能政策受惠股元晶(6443)高檔震盪拉回守住短期均線仍可承接，今日分盤交易解禁，昨日有再創新高，車用概念股的同致(3552)與旺宏(2337)仍可留意。

今(29)日觀盤重點：

風電太陽能個股能否續強，觀察個股上緯投(3708)與聯合再生(3576)。 台幣升值連動的資產概念題材個股。

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