吳官隆｜留意最後的摩台結算

文/華冠投顧分析師吳官隆

上週三的週結算時的加權指數收在12,877點，本週三加權指數收盤是12,793點，上週三到本週三的一週區間跌80點。近期美國股市，反彈無力，美股道瓊從28,308跌回27,463點附近，費城半導體從2,385跌回2,300點附近，蘋果的iPhone 12新機發表後，銷售預估上修，指數沒有正面影響，市場對於近期可能的利多，對於兩黨紓困案的進度沒信心，川普失敗的機率目前比較高，市場看來已經接受認為川普應該會落選。

台股10月主要的領頭族群還是太陽能與風電，因為拜登的綠電政策，資金一直被集中在雙族群裡頭。但是最後還是要由風電的業績來跟太陽能比較，其實看起來風電真的比較有實質的業績喔，法人配置的認同度也會比較高。

至於電子股安全嗎？本週二最新的影響因素是外資里昂對於，PCB的ABF載板，南電欣興有提出減碼的看法，就是下修明年獲利預估分別由20-30%不等。台灣電路板展的廠商最大重點PCB，一整週卻是震盪往下收低，相關個股的表現不好。觀察大盤也是，隨著這些人氣股票的往下，而造成市場的指數表現不佳，不排除是為了周四的摩台結算而刻意壓盤。

人氣的IC設計股有重要性，聯發科、驊訊可以重點觀察，風電的相關族群，台達電、燁輝、新光鋼等可以特別留意，如果週四沒有意外的話，大盤指數盤中容易再度往下測試支撐。除非風電與IC設計往上盤勢才會安全，至於記憶體則是觀察華邦電與旺宏，兩者都漲的話盤勢容易會有機會開低走高。

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