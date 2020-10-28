搶台積電太早了？專家：出現4大烏雲

台股10月只剩下三個交易日，截至27日止，只有兩天成交量超過2千億元，其他時間都是1字頭，大盤要打破目前區間盤整僵局，需等待量能明顯放大，後市才有可為。

上市櫃股盤中零股交易買氣超夯，台積電依然坐穩人氣王，但目前有四大變數罩頂，要買台積電再等等。台股成交量龜縮也是四大變數使然！

第一變數，川普賭臭（願賭不服輸）

川普早就表明，萬一總統大選落敗，他是不會接受這樣的結果的。這也增加投資市場的不安定性，川普很有可能在選後還有兩個半月的任內，讓既定政策突然跳票，或突然打壞現有施政節奏，恐將影響美股表現。

第二變數，拜登（台版證所稅上路）

川普減稅政策，拜登則將企業稅從21%調高到28%，個人所得稅最高稅率，也從37%調高到39.6%，美國銀行估算，將導致標普500成分股的獲利大跌9.2%，首當其衝是漲最多的大科技股！

第三變數，最靚4支疫苗敗陣2支

全球已進入臨床試驗的11種疫苗候選藥物，美國4款，其中2款（嬌生、禮來敗陣暫停），美國銀行估~若在2021年第一季廣泛施打疫苗則全球的GDP成長率有可能來到6.3%。20021第三季施打，則全球GDP成長率降到5.6%，全球經濟就真的難回正軌了！

第四變數，Fed必結束QE

COVID-19新冠肺炎疫情終有緩和的時候，Fed（聯準會）必結束寬鬆政策，因為2020第2、3季FED就逐季將印鈔速度逐季減半，資金本就已經在退場了，更何況易情緩和，貪婪習慣的投資人當然不喜歡資金退場，股市必陷動盪。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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（中時新聞網 吳美觀）