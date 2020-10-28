白易弘｜台股未跟隨美股修正~護國神「積」強

文/華冠投顧分析師白易弘

相較於前一日美股的大跌，10/27台股表現相對有撐，除了台積電發揮護國神「積」的關鍵角色外，另一個原因是和蘋果的銷售狀況有關。因為中國正經歷較大的換機潮，許多舊蘋果用戶出現換機需求，造就銷售的結果比預期好。如果蘋果新機賣的好，那麼台廠供應鏈能夠受惠，台積電自然是最大的贏家。只要台積電能夠守住，台股要出現重挫的機會就相對較低。

目前台股的融資、融券水位雙升，散戶看法極端分岐，多空交戰之下，盤勢將會更加的激烈。多數個股雖線型都呈現多方，但是美國總統大選之前，不少個股出現觀望，雖盤中有買單推升，但是續航力道始終不足。也就是說，台股在未脫離橫向整理的高低點之前，劇烈震盪的情況會是常態，同時也跟隨美股節奏搖擺。投資人在佈局個股之前，不妨參考一下美股的技術線型，和台股之間的相對關係。

盤中的強勢個股族群：

ABS需求的塑化類股台達化(1309)、國喬(1312)大漲，反應的是需求成長、價差擴大的利多。 防疫股的美德醫-DR(9103)、生華科(6492)漲停、南帝(2108)持續創高，這部份是和美國疫情升溫有關。 太陽能類股元晶(6443)、茂迪(6244)、太極(4934)等，受惠美國總統候選人-拜登，當選機率上升而受惠。

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