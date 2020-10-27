林建發｜美股大跌 台股走自己的路

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天不管是道瓊指數還是那斯達克指數都是大跌，特別是道瓊指數盤中跌幅將近千點，美股大選前的選情陷入膠著，選前押寶性的買盤大舉進場是各擁題材；只是短線不管是道瓊指數還是那斯達克指數，不斷的破底也讓下跌的慣性還在持續，特別是美股還處在歷史的絕對高檔，這是空頭的機會，所以空頭想要反撲就需要更強烈的表態，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的，選前美股多空或許不急著表態，選後不確定的因素消失後，終將會迎來一波大行情。

原本就比美股強的台指今天並沒有因為美股大跌而大跌，開小低後就是橫盤區間來回震盪，收盤小跌53點收一根小黑K棒，連漲4天今天卻只有小跌，短多並不弱但沒有再創反彈新高也是事實，美國大選前的台股可以走自己的路，除非美股出現連續性的大跌，台股就會被迫受到連動性較大的拖累，否則新的11月期約今天是進入第5天，多空都沒有明顯的表態，多空雙方是互有勝負差不了太多，明天將會是重要的多空決戰點。

大盤連續2根超過3,400億元歷史天量的超大量長黑，再加上1根跳空大跌的長黑K摜破橫盤已久的區間，市場看空的人真的變更多，因為紮紮實實的大頭部區就在上面，重回橫盤區間後，現在又來到大大的頭部橫盤區間的上緣，而且逼近歷史新高，台股要再創歷史新高並不是遙不可及，只是衝關的多頭指標要換人做做看，短期鴻海的指標意義會大於台積電，但畢竟市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，美股大選前的走勢與台股的連動性會降低，短期台股能不能再度挑戰歷史新高，盯緊鴻海就對。

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