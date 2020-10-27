葉良超｜美、台股小幅彈升後，仍將持續下行

文/啟發投顧分析師葉良超

在美、歐疫情持續升溫，加上，美國刺激法案仍『難產』之下，美股再度上演「黑色星期一」的戲碼，終場美股四大指數全面重挫，道瓊工業指數下跌650點，以27,685點作收，跌幅2.29%。

病毒疫情一發不可收拾，至今仍未見終止的跡象。美國平均新增確診人數週一再創新高，歐洲部分，包括法國、義大利、西班牙等國，持續實施緊急封鎖措施。

美國經濟紓困案談判，目前，持續進行當中，而雙方的歧見至今仍未解決。

周一，眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)嚴厲抨擊，共和黨不尊重我們所提出，針對新冠肺炎的紓困計畫；反正，任誰都一個樣，千錯萬錯都是別人的錯，自己永遠都沒有問題。

距離11/3美國總統大選僅剩一周時間，諸多利空因素充斥，樂觀氛圍不再，造成失望賣壓再度湧現，這是很自然的現象，一點都不足為奇。此波回檔走勢，也早在本文的預期當中，過去一周以來，時常提醒大家，行情還會持續下行，今日果真應驗。

依技術面觀之，美、台股，長線多市架構依然穩固；但短線來到上方初步反壓區之後，出現了常態性的回檔。目前行情仍處於回檔格局之中，在未扭轉趨勢之下，預估短期在小幅彈升之後，仍將持續下行。

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