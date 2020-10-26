陶文看台股｜台股反彈賣出策略不變

《陶文看台股》：周二（10/27）【易卦、天象】趨勢操作策略

【乾為天卦】反彈賣出策略不變。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「六合吉星」職事的日辰，這一天除了不宜「開市」外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜東北方，休門〜東北方，生門〜東南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

木星和海王星同時釋放合相磁場的今天，這的確是個諸事皆宜的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星處於悠閒狀態，對於投資求財而言，代表的是多方有機會表現自己。不過可惜的是，由於水逆會相太陽，回到了土星的刑剋區，代表市場壓力莫名遽增，這是個需要謹慎以對的天星寫照。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以開高的模式呈現，9點33分之後盤勢出現向下翻轉的走勢，雖然盤中指數繼續力爭上游，不過在盤面上狹幅震盪，最後以小漲10點作收，K棒則依舊收了陰線。

【天雷無妄】的震盪如預期，而短線反彈也果然出現，反彈站在賣方的卦象訊息，投資人掌握住了嗎？

今日【股市黃曆】另類觀點：

【乾為天卦】是這一天（10/27二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是放手讓該發生的事情儘快發生，唯有發生之後才能夠找到真正的策略。

對於投資求財而言，這是一種國際政治引導一切的現象，外資法人的動向需要密切觀察。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方主事的盤勢，不過雖然空方氣燄高漲，卻也沒有讓多方受到傷害，因此反彈站在賣方的策略依舊適用。

吉利方位：西北方、正西方、東北方。

吉利顏色：白色、銀色、黃色。

吉利數字：8、0、2、7。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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