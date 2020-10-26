謝宗霖｜疫情再起 額溫槍、乳膠手套兩防疫族群加溫

文/華冠投顧分析師謝宗霖

川普為什麼選情告急？因為防疫沒有作好，不僅自己前陣子也感染，現在連歐美疫情都有第二波上升的現象，多座主要城市已恢復宵禁和隔離措施，雖說這個利空對指數的邊際效用遞減，不過已有部分相關的族群，除了題材面加溫以外，業績也開始走揚，股價也悄悄創新高。

年初漲過一大段的口罩股，在各國陸續把產線拉回國內後，供需已經平衡，康那香、恆大、盛弘等，這部分已沒有太大的想像空間。

可留意的族群在二個部分，一是額溫槍，二是乳膠手套。

額溫槍指標股，豪展(4735)8、9月業績連續創高，10月因有長假可能會小掉，但疫情沒有結束，估計第四季營收會維持高檔，10/23盤中股價創下新高137元，另提供額溫槍MCU的松翰(5471)及紘康(6457)，走勢也相對強，松翰10/8創下今年新高74.3元，10/23收71元，整理型態漂亮，加上外資投信同買，可觀察是否會再挑戰高點；紘康10/23尾盤急拉大漲9.75%，實體長紅K，轉強訊號。

乳膠手套可留意申豐(6582)及南帝(2108)兩檔走勢雷同，都是不管大盤，逆勢走高的個股，在法人籌碼沒有鬆動，及大戶持股比沒有明顯下降之前，偏多看待，破月線停利即可。

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