郭修伸｜復甦趨勢不變 端看美國大選後續發展

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸

市場分析：

受美國總統即將大選，加上美國超級財報周登場，台股近期高檔震盪，23日盤勢開高震盪收跌，加權指數收12,898.82點小跌18.21點，周線收紅。



台灣經濟表現確實第二季落底，目前持續走在經濟復甦的中期循環上；儘管全球市場皆關注美國總統大選結果，選舉確定兩位候選人誰勝出之前，短期內台股仍跟隨美國股市波動表現，後續看美國新任總統的政策推動與國際關係發展，可以押寶不同產業方向，短線建議投資人逢低布局、分散產業操作。

觀盤重點：

因台灣科技產業占股市權值比重較高，因此美國科技股表現，特別是那斯達克指數與費城半導體指數表現，與台股關聯性偏高。但今年以來科技類股表現可圈可點，也帶動台灣科技產業股價持續墊高，儘管中間第三季有回檔整理，但已跌深者反彈持續向上挑戰。



台股為亞洲市場中表現佼佼者之一，全球低利環境，台股高殖利率的表現，對國際投資者有吸引力，因此資金回流台灣市場，造成資產價格持續墊高，大型權值股與科技龍頭類股，因發展產業趨勢與資金行情，可望持續有表現機會。



投資建議：

市場的變化有跡可循，由於美中貿易戰2018年起開打的關係，再加上2019年第四季起美國宣布對於中國手機大廠華為的晶片供應商採購禁令，使得台灣半導體權值股成為美方最強大的半導體晶片供應商，台灣的技術表現全球有目共睹，對加權指數推升功不可沒，科技類股已經成為主導台股後勢表現最大舵手。



在科技類股發展的趨勢仍為高速運算、5G和雲端物聯網，今年由於疫情的影響，讓居家防疫類概念轉強，凡有關網路使用需求、伺服器、雲端儲存與通訊等，都是疫情受惠股，在新冠疫情完全消失，或是出現有效疫苗可控制擴散之前，這類運用科技產品，包括上游晶片、處理器、PCB、儲存空間等，都有發揮空間。



另美國總統兩黨候選人川普與拜登對於中美關係與課稅議題表現不同，很顯然的川普對中國的立場是偏向對立，而拜登在國際議題上則相對較為軟化，但市場擔憂因拜登勝選，對採購限制放寬後，這對於目前台灣科技產業優勢，可能會消失，因此留意美國大選最後由誰勝出，美國政策將主導未來產業與投資方向。

提醒投資人在波動較大的期間，可以科技、傳產與消費類股，分散操作布局，建議以看好的科技半導體、高速運算、5G、網路通訊等為主軸，搭配傳產類股如旺季來臨的貨運、車用零組件、防疫需求的居家運動器材、自行車，以及環保節能與風力發電等政策支撐的產業，交互運用，而且留意漲多的風險，可多元分散佈局。

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