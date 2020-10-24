葉獻文｜Q4科技旺季效應 可望撐盤

保德信投信大中華投資組主管葉獻文

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離美國總統大選日愈來愈近，新紓困案談判進展備受關注，市場持續在多空拉鋸中起伏，道瓊工業指數、S&P500與那斯達克指數等，大致在月線與季線之上。短期市場仍籠罩於大選不確定性的擔憂中，疫苗尚未問世之前，新冠肺炎（COVID-19）疫情也有捲土重來的風險，預料選後股市才會明確表態，倘若新一波紓困方案能夠順利過關，美股再創新高機率也隨之增加，也更能反應基本面利多。

受到美股觀望氣氛影響，台股也持續高檔震盪，23日加權指數小跌來到12,898.82點，仍在月線及季線之上。預估在美國大選前，台股仍將隨中美角力、兩黨競爭、疫情變化而波動，但中長線來看，台股仍擁有不錯優勢，像是較高的殖利率、資金行情有利於台股評價面提升、以及電子產業的業績暢旺，可望為增添續漲動能。

企業能否於疫情重創中重啟獲利動能，仍是左右盤勢的重點。如觀察半導體營收狀況，半導體產業協會（SIA）公布的最新數據顯示，8月份全球半導體產業營收為362億美元，已是連續兩個月走升，年增率則是4.9％，為連續七個月呈現正成長，整體產業走出停滯、恢復成長的趨勢相當明確。

台積電16日召開法說會亦釋出樂觀展望，在疫情加速企業數位轉型、以及5G、高效能運算等應用持續推升半導體需求下，預估2020年全球半導體產值（不含記憶體）將成長4％至6％，優於7月份法說會所預期，晶圓代工產值預計年增率達兩成，高於之前所預估之水準。台積電2020年營收成長預估可達三成，同時將帶動下游電子零組件出口動能，為台股提供強力支撐。

另一項影響市場信心的觀察指標，當然就是蘋果iPhone 12系列手機的銷售狀況。在售價符合市場預期、以及5G換機潮的推波助瀾下，目前無論是預購或銷售狀況皆優於預期，倘若整體銷售量持續衝高，新機供應鏈出貨動能至少可延續至2021年第一季，並帶動相關股價漲勢，這也會是2020年能否再突破歷史新高13,031點的關鍵之一。

除了蘋果手機，第四季多項電子新世代產品如PS5、Xbox Series等也將陸續推出，加上全球各國對疫情衝擊的敏感度逐漸鈍化，民眾紛紛開始迎接傳統消費旺季的到來，相關供應鏈也進入備貨高峰，企業產能可望進一步釋放，預期第四季企業獲利可望強勁回升，並提振相關供應鏈股價表現。

台灣不少電子產業擁有新科技先進製程的優勢，特別是5G、遠距商機大爆發後受惠更多。其實，不僅是電子產業漸入佳境，整體來看，上市櫃企業獲利年成長已於今年第一季落底，預期第四季上市公司獲利年增率可由前一季的7.3％躍升為39.8％，2021年成長速度應可更為加快。

整體來看，短期市場仍不免受到美國大選、疫情發展而起伏，但台灣疫情控制相對得宜，中經院預估政府振興方案有機會貢獻2020年GDP成長0.44％，加上外銷訂單持續暢旺，台股經濟基本面仍然強勁。過去經驗顯示，台股走勢與GDP亦步亦趨，且高點通常領先GDP一季，如觀察主計處的預估，2021上半年台灣GDP仍將持續走揚，預期台股向上趨勢應也可延續至2021上半年。

在投資布局上，建議可持續逢低布局電子新產品相關個股，以及美國制裁下的受惠廠商，在震盪行情中被錯殺的成長股，亦是值得入手標的，逢拉回仍是分批布局台股基金的好時機，透過經理人的專業選股，更能輕鬆掌握台股投資機會。

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