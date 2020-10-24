警惕無限QE 你如何從中獲益？

QE在我認為的白話意思，就是變相的增加鈔票在外流通的數量。

如果銀行流動資金變多，為了符合銀行的現金等於銀行的負債的邏輯，為了要降低負債就必須盡快把錢貸出去，所以現在連房貸的條件也變寬鬆，過去大多20年，現在連40年的都有了，在加上有2-5年的寬限期（只繳利息），讓原先負擔不了房貸的人，變成可以負擔了！

現在房貸可能繳的起了，但是還有頭期款的問題！存不到頭期款的人依然買不了房子那怎辦？

因此預售屋會崛起！前幾年房市好的時候，特別流行買賣中古屋賺價差，但中古屋的自備款大約要房屋總價的三成，而預售屋的自備款大多只要一成，所以買房的門檻就降低，表示有能力參予的人會增加，既然市場需求會增加，那就愈容易推動價格上漲。

十年前開始很多人會說：「新聞都說空屋率很高」、「房價會崩」，但至今都尚未看到房價崩。為什麼空屋率高卻沒有造成房價崩跌呢？因為空屋率不是重要指標！如果你有觀察，會發現只有你才買一間，別人都買好幾間。

2009~2014年的QE1~QE3這期間美國房價指數（如下圖），而台灣房價至少漲1倍，蛋黃區約漲3~5倍，導致前幾年開始有很多「年輕人買不起房子的議題」出現，政府感受到這問題的嚴重性，所以就開始打房，而打房說穿了也只是降溫而已，並不等於房價就會有太多的下跌。

2020年新冠肺炎又讓各國開始實行QE政策，這次厲害的是「無限QE」 ( 金額無上限，並非時間無上限)，過去有限額的QE讓房價平均漲了2~5倍，那這次無限額的QE，房價會是什麼走向相信已經是許多投資人、民眾可預想的。

那我們在換另一個角度想想，假如連頭期款、房貸的負擔都降低了，卻還買不起的話，可以思考貧富差距是否也隨著QE政策實施越來越大呢？現在還沒做好準備跟上這波的人，代表未來你的痛苦指數有較高的機率會倍增，也就是越來越難脫離繼續當窮人宿命！

除了房地產，熱錢還會往哪裡流？

過去每次的QE實行期間股市都大漲，台灣過去也從4000多漲到9000點，這次公布無限QE後，台股也跟著罕見的大V轉，按照這樣的邏輯假設，中長期持續創高，估計也不會不可預期。

因為市場上的熱錢太多，對於股價可接受的平均本益比會提高，也就是過去投資人只願意以15倍左右的本益比持有股票，現在會連20倍本益比的股票都不覺得貴。舉例來說，可能你原本只有100萬的資產， 所以吃一餐要花5000/人，你會覺得貴，但是當你有1000萬的時，吃一餐花5000元，你可能就會覺得這沒什麼了！

了解現在世界的變化後，可以反思自己，有跟上這個世界變化的速度了嗎？假如還沒做好準備（增加穩定的收入），那難免以後會過得更痛苦。

至於如何增加收入，網路上其實有許多人的分享，例如：斜槓/長線投資/學得新的一技之長/創業等，即使我在投資領域已有一番心得，但卻也不會將風險放在同一個籃子裡，並且隨時關注全球經濟變動。

總之，與其站在原地怨天、批評執政黨使你命苦，不如跨出去舒適圈，尋找適合你增加收入的方法。

作者介紹：微股力達人-麥門【關注更多投資資訊】

麥門 – 操盤的藝術擅長股票/台指/海期/選擇權買方的波段操盤手，專抓趨勢盤，只賺輕鬆錢，拒絕沒效率的盯盤短沖。

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