郭憲政｜由二項指標看台股中長線後市

文/啟發投顧分析師 郭憲政

本文打算用中長線的觀點來剖析台股後市，這裡提出二項指標，分別為「月成交量」與「M頭成形、高檔量縮、震幅縮小」，說明如下：

月成交量：「以史為鏡，可以知興替」，金融市場沒有新鮮事，要從歷史找答案，找出是否有什麼我們可以借鏡的地方。揆諸台股歷史，發現只要「月成交金額超過4兆元以上」，接下來加權指數都會大跌一段(至少3,000點)。 1997年7月月成交量5.19兆元，加權指數從8月高點10,256跌到5,422點，跌了4,834點。

2000年1月月成交量4.43兆元，加權指數從2月高點10,393跌到3,411點，跌了6,972點。

2007年7月月成交量5.02兆元，加權指數從10月高點9,859跌到3,955點，跌了5,904點。

2020年7月月成交量5.32兆元，加權指數會從高點13,031向下跌幾點？還是一路向上1萬5000點、1萬8000點呢？ M頭成形、高檔量縮、震幅縮小：台股近期只要符合三個條件：「M頭成形、高檔量縮、高低點震幅縮小」，後來加權指數都大跌一段(至少千點的跌點)。例如：

2018年10月1日M頭成形、高檔量縮(成交量縮到938億元)、震幅僅50點，後來加權指數跌了1,662點。 2020年2月14日M頭成形，高檔量縮(成交量縮到1,130億元)、震幅僅52點，後來加權指數跌了3,317點。



本週二(10月20日)M頭成形，高檔量縮(成交量僅1,470億元)、震幅僅55點，此次加權指數後市會如何？華爾街最知名的一句話：「世界上最貴的教訓，就叫做「這次不一樣」。這次歷史會不會再度重演大跌千點的空頭走勢？還是這次是「例外」、「這次不一樣」？結果會如何，只有交給時間來證明了。

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